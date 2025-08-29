Фінансові новини
29.08.25
10:19
RSS
мапа сайту
Золото готується до місячного зростання на тлі слабкого долара та сподівань на зниження ставок у США
08:58 29.08.2025 |
Ціни на золото у п'ятницю перебувають на шляху до місячного зростання після досягнення більш ніж місячного піку на попередній сесії, підтримані загальним ослабленням долара та посиленням очікувань щодо зниження процентних ставок у США у вересні.
О 06:30 EET спотове золото подешевшало на 0,3% до 3408,26 доларів за унцію через фіксацію прибутку. Золото в цьому місяці подорожчало на 3,9% і в четвер досягло найвищої точки з 23 липня - 3423,16 доларів.
Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні знизилися на 0,2% до 3469 доларів.
Долар готується до місячного падіння, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, дешевшим для власників інших валют.
«Дорогоцінний метал залишається популярним вибором серед інвесторів напередодні періоду пом'якшення монетарної політики в США, який, як очікується, почнеться наступного місяця», - сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер.
У четвер голова Федеральної резервної системи Крістофер Воллер посилив свої заклики до зниження короткострокових витрат на запозичення в США, заявивши, що він підтримає зниження процентної ставки наступного місяця і подальше зниження протягом наступних трьох-шести місяців.
За даними CME FedWatch Tool, трейдери вважають, що ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС наступного місяця становить 86%.
Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.
Інвестори зараз очікують на оприлюднення індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE) у США, який є ключовим показником інфляції для ФРС, що має відбутися пізніше сьогодні, щоб отримати додаткові підказки щодо траєкторії процентних ставок ФРС.
«Якщо базовий PCE за місяць стабілізується на рівні 0,3%, це дозволить зберегти очікувані зниження ставок ФРС», - зазначив Вотер.
Тим часом, у четвер губернатор ФРС Ліза Кук подала позов, стверджуючи, що президент США Дональд Трамп не має повноважень звільняти її з посади.
В інших секторах спотове срібло подешевшало на 0,7% до 38,81 долара за унцію, платина подешевшала на 0,7% до 1349,45 долара, а паладій подешевшав на 0,1% до 1101 долара.
