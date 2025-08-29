Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото готується до місячного зростання на тлі слабкого долара та сподівань на зниження ставок у США

08:58 29.08.2025

Фінанси

 

Ціни на золото у п'ятницю перебувають на шляху до місячного зростання після досягнення більш ніж місячного піку на попередній сесії, підтримані загальним ослабленням долара та посиленням очікувань щодо зниження процентних ставок у США у вересні.

О 06:30 EET спотове золото подешевшало на 0,3% до 3408,26 доларів за унцію через фіксацію прибутку. Золото в цьому місяці подорожчало на 3,9% і в четвер досягло найвищої точки з 23 липня - 3423,16 доларів.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні знизилися на 0,2% до 3469 доларів.

Долар готується до місячного падіння, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, дешевшим для власників інших валют.

«Дорогоцінний метал залишається популярним вибором серед інвесторів напередодні періоду пом'якшення монетарної політики в США, який, як очікується, почнеться наступного місяця», - сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер.

У четвер голова Федеральної резервної системи Крістофер Воллер посилив свої заклики до зниження короткострокових витрат на запозичення в США, заявивши, що він підтримає зниження процентної ставки наступного місяця і подальше зниження протягом наступних трьох-шести місяців.

За даними CME FedWatch Tool, трейдери вважають, що ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС наступного місяця становить 86%.

Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.

Інвестори зараз очікують на оприлюднення індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE) у США, який є ключовим показником інфляції для ФРС, що має відбутися пізніше сьогодні, щоб отримати додаткові підказки щодо траєкторії процентних ставок ФРС.

«Якщо базовий PCE за місяць стабілізується на рівні 0,3%, це дозволить зберегти очікувані зниження ставок ФРС», - зазначив Вотер.

Тим часом, у четвер губернатор ФРС Ліза Кук подала позов, стверджуючи, що президент США Дональд Трамп не має повноважень звільняти її з посади.

В інших секторах спотове срібло подешевшало на 0,7% до 38,81 долара за унцію, платина подешевшала на 0,7% до 1349,45 долара, а паладій подешевшав на 0,1% до 1101 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

