Акції в Азії показали неоднозначні результати: Китай завершив успішний серпень, Японія впала через негативні дані

Акції в Азії показали неоднозначні результати в п'ятницю: китайські акції продовжили успішну динаміку протягом серпня і залишилися на багаторічних максимумах, тоді як японський Nikkei 225 відступив через низку негативних економічних показників.

Регіональні ринки отримали певний стимул від дещо позитивного закриття на Волл-стріт, де індекс S&P 500 досяг рекордного рівня.

Однак загальний приріст на Волл-стріт був обмежений обережністю щодо NVIDIA Corporation, яка продемонструвала дещо посередні прибутки, а також очікуванням інвесторами ключових даних індексу цін PCE - ключового показника інфляції Федеральної резервної системи - пізніше в п'ятницю.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% на азіатських торгах.

Більшість азіатських ринків демонстрували зростання протягом серпня, оскільки сезонні звіти про прибутки за другий квартал були позитивними, а інвестори вітали перспективу зниження процентних ставок у США.

Китайські ринки були найкращими в регіоні.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,7% до трирічного максимуму, а індекс Shanghai Composite зріс на 0,4% і був трохи нижче 10-річного піку. Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,7% і був близьким до недавнього чотирирічного максимуму.

У серпні акції материкового Китаю значно перевершили свої регіональні аналоги: індекс CSI 300 зріс на 10,3%, а індекс Shanghai Composite - на 8,1%.

Китайські ринки були підбадьорені посиленням зусиль Пекіна з просування місцевого виробництва мікросхем, а ознаки триваючого спаду в економіці посилили очікування, що уряд вживе ще більше стимулюючих заходів.

У п'ятницю спостерігалося охолодження значного зростання акцій китайських виробників мікросхем: акції виробника мікросхем для штучного інтелекту Cambricon Technologies впали на 5% після рекордного зростання на початку тижня. У серпні вартість акцій подвоїлася, а цього тижня зросла на 20% після того, як Nvidia висловила більше сумнівів щодо своїх продажів у Китаї, що підштовхнуло бети на інших місцевих виробників мікросхем.

Semiconductor Manufacturing International Corp і Hua Hong Semiconductor Ltd впали на 2,2% і 5% відповідно на Гонконгській біржі.

Індекс Hang Seng відстав, продемонструвавши скромне зростання на 1,6% в серпні, оскільки на нього негативно вплинула розпродаж акцій технологічних компаній у другій половині місяця.

Ряд великих китайських компаній, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, мають опублікувати свої фінансові результати в п'ятницю, серед них - гігант електронної комерції Alibaba Group і великі банки Industrial and Commercial Bank of China Ltd, China Construction Bank Corp і Bank of China Ltd.

Виробник електромобілів BYD Co Ltd також має опублікувати свої піврічні фінансові результати пізніше цього дня.

Наступного тижня дані китайського індексу менеджерів із закупівель за серпень проллють більше світла на другу за величиною економіку світу і можуть вплинути на очікування щодо додаткових стимулів.

Японський індекс Nikkei 225 в п'ятницю впав на 0,4%, а індекс TOPIX - на 0,5%. Обидва індекси в серпні торгувалися з підвищенням приблизно на 4-5%, досягнувши на початку місяця низки рекордних максимумів.

Однак низка негативних економічних показників у п'ятницю мала негативний вплив. Промислове виробництво Японії в липні скоротилося більше, ніж очікувалося, а дані про роздрібні продажі за місяць також виявилися невтішними.

Додавши невизначеності щодо економіки, дані індексу споживчих цін в Токіо за серпень показали, що інфляція в столиці Японії знизилася, як і очікувалося. Але базова інфляція залишилася стійкою і вище річного цільового показника Банку Японії в 2%, що зберегло бети на подальше підвищення процентних ставок Банком Японії.

Серед більш широких азіатських ринків південнокорейський KOSPI впав на 0,2%, оскільки неоднозначні прибутки Nvidia та її конкурентів змусили інвесторів бути обережними щодо акцій технологічних компаній та компаній, що займаються штучним інтелектом. Індекс KOSPI також знизився на 1,7% за серпень.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,1% і зріс на 2,4% за серпень, досягнувши низки рекордних максимумів і перетнувши позначку в 9000 пунктів протягом місяця.

Акції суднобудівної компанії Austal Ltd підскочили на 20% до рекордного рівня після того, як компанія оголосила про високі річні прибутки та укладення великого контракту з урядом Австралії.

Індекс Straits Times у Сінгапурі зріс на 0,2%.

Індекс Nifty 50 в Індії впав на 0,1% під час ранкових торгів і зазнав втрат у розмірі 1,6% у серпні.

Індійські акції постраждали від того, що США продовжили дію 50-відсоткових торговельних мит на товари з Нью-Делі, які набули чинності в цю середу.

Мита були спрямовані головним чином на те, щоб відмовити Нью-Делі від купівлі російської нафти, оскільки американські чиновники звинувачують Індію у фінансуванні війни Москви проти України.

Однак Індія в основному відкинула ці звинувачення, а низка останніх повідомлень свідчить про те, що Нью-Делі має намір продовжувати купувати нафту в Росії.

Аналітики очікують, що поєднання американських мит і потенційних перебоїв у постачанні нафти негативно вплине на економічні перспективи Індії.

Дані про валовий внутрішній продукт країни за другий квартал будуть опубліковані пізніше в п'ятницю, і, як очікується, вони покажуть уповільнення зростання ще до введення американських мит.