Долар прямує до місячного падіння на тлі бетів на зниження процентної ставки

У п'ятницю долар вагається, готуючись до 2% падіння в серпні проти основних валют на тлі зростання ймовірності зниження процентної ставки Федеральною резервною системою наступного місяця, тоді як тривають побоювання щодо загроз незалежності центрального банку США.

Кампанія президента Дональда Трампа з метою посилення впливу на монетарну політику, включаючи спроби звільнити Лізу Кук, одну з керівників ФРС, негативно вплинула на долар. Кук подала позов, стверджуючи, що Трамп не має повноважень звільняти її з посади.

Судова тяганина є останнім епізодом у спробах Трампа реформувати центральний банк після неодноразової критики ФРС та її голови Джерома Пауелла за те, що вони не знизили процентні ставки.

Валютні ринки розпочали п'ятницю обережно, євро майже не змінився і коштував 1,1675 долара, готуючись до 2% зростання в серпні. Стерлінг останній раз коштував 1,3509 долара, а японська єна коштувала 146,97 за долар.

Австралійський долар залишався стабільним на рівні 0,6533 долара, готуючись до зростання на 1,6% за місяць.

Індекс долара, який вимірює американську валюту по відношенню до шести основних валют, становив 97,917, готуючись до зниження на 2% за місяць. Цього року індекс знизився майже на 10%, оскільки нестабільна торговельна політика США спонукала інвесторів до альтернативних активів.

«Хоча президент Трамп може знизити ставку ФРС, впливаючи на склад комітету з встановлення процентних ставок, довгострокові процентні ставки можуть не відреагувати відповідним чином», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Якщо ринки сприймуть незалежність FOMC як порушену, інфляційні очікування можуть стати нестабільними, що призведе до підвищення довгострокових процентних ставок».

Намагання Трампа призначити до складу комітету з прийняття рішень центрального банку ретельно підібраних кандидатів, які схильні до м'якої політики, спричинило зниження короткострокових дохідностей, тоді як довгострокові дохідності зросли.

Політично вразливий ФРС, який утримує процентні ставки на рівні, нижчому за можливий, може призвести до підвищення інфляції та зниження зовнішнього попиту на боргові зобов'язання через побоювання щодо надійності, а погіршення фіскальних перспектив також може негативно вплинути на облігації з більш тривалим терміном погашення.

Крива дохідності між дворічними та 10-річними облігаціями останнього разу становила 57 базисних пунктів, після того як на початку тижня досягла найвищого рівня з квітня.

Проте реакція ринку на боротьбу між Трампом і головою ФРС Куком була відносно стриманою, з невеликим продажем долара і поглибленням кривої.

«Ринок дивиться крізь роздутий театр і шум навколо твердих думок, що циркулюють щодо незалежності ФРС США», - сказав Джордж Бубурас, керівник відділу досліджень K2 Asset Management.

«Ринок не ставиться до цих подій з самовдоволенням, він просто прагматичний».

Губернатор Федеральної резервної системи Крістофер Воллер заявив у четвер, що хоче почати знижувати ставки наступного місяця і «повністю очікує» подальшого зниження ставок, щоб наблизити політику ФРС до нейтрального рівня.

За даними CME FedWatch Tool, ринки зараз оцінюють ймовірність зниження ставок у вересні у 86%, що на 63% більше, ніж місяць тому. Трейдери роблять бети на зниження ставок на понад 100 базисних пунктів до червня наступного року.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що економіка США у другому кварталі зростала швидше, ніж спочатку передбачалося, але мита на імпорт продовжують затьмарювати картину.

Інвестори проаналізують звіт про індекс цін PCE, ключовий показник інфляції ФРС, пізніше в п'ятницю. У річному вимірі загальна інфляція PCE оцінюється в 2,6% після зростання на той самий рівень у червні.

Хоча показник 3% або вище викличе подив після м'якої позиції ФРС, ключовими даними залишається звіт про ринок праці, який буде опублікований наступної п'ятниці перед засіданням FOMC у вересні, сказав Тоні Сайкамор, аналітик ринку в IG.