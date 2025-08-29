Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P 500 і Dow закрилися на рекордно високому рівні, оскільки результати Nvidia підтримали зростання штучного інтелекту

08:13 29.08.2025 |

Фінанси

 

S&P 500 і Dow Jones Industrial Average закрилися на рекордно високому рівні в четвер після того, як квартальний звіт Nvidia не виправдав високих очікувань інвесторів, але підтвердив, що витрати, пов'язані з інфраструктурою штучного інтелекту, залишаються високими.

Акції Nvidia впали на 0,8% після того, як невизначеність у торгових відносинах між Китаєм і США змусила провідного розробника чіпів для штучного інтелекту виключити потенційні продажі в Китаї зі свого квартального прогнозу в середу ввечері.

Інвестори розглядали звіт Nvidia, що включав 56-відсоткове зростання квартального доходу, як підтвердження того, що попит на технології штучного інтелекту залишається високим, що підтримало зростання акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, яке вивело Волл-стріт на рекордні максимуми в останні роки.

Інші гіганти штучного інтелекту також продемонстрували зростання: Alphabet додала 2%, Amazon - 1%, а виробник чіпів Broadcom - майже 3%.

«Nvidia є настільки винятковою компанією, що сказати, що її результати були розчаруванням, можна лише з огляду на майже неможливі очікування», - зазначив Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційних стратегій у Baird. «Очевидно, що основний структурний драйвер цього ринку, яким є штучний інтелект, нікуди не зникне і не охолоне».

Індекс S&P 500 піднявся на 0,32% і завершив сесію на рівні 6501,86 пункту, досягнувши рекордного закриття другий день поспіль.

Nasdaq піднявся на 0,53% до 21 705,16 пунктів, а Dow Jones Industrial Average - на 0,16% до 45 636,90 пунктів, перевищивши свій попередній рекордний рівень закриття 22 серпня.

Сім з 11 секторальних індексів S&P 500 зросли, на чолі з індексом комунікаційних послуг, який піднявся на 0,94%, за ним слідував індекс енергетики, який зріс на 0,68%.

Nike впала на 0,2% після того, як продавець спортивного одягу заявив, що скорочує менше 1% своїх співробітників, намагаючись відвоювати частку ринку, втрачену на користь конкурентів.

Зменшивши побоювання щодо уповільнення економіки, тижневі заявки на допомогу з безробіття були нижчими, ніж очікувалося, а окремий звіт показав, що прибутки корпорацій відновилися у другому кварталі.

Очікування, що Федеральний резерв незабаром знизить процентні ставки для підтримки економічного зростання, сприяли нещодавньому зростанню на Волл-стріт.

У п'ятницю інвестори зосередяться на даних про особисті споживчі витрати. Будь-які ознаки зростання інфляції можуть послабити загальні очікування щодо пом'якшення політики ФРС на засіданні у вересні.

За даними FedWatch Tool від CME Group, трейдери оцінюють ймовірність зниження процентних ставок наступного місяця у понад 80%.

У четвер губернатор ФРС Ліза Кук подала позов, оскаржуючи спробу президента США Дональда Трампа звільнити її з посади на початку цього тижня.

Компанія Snowflake, що займається аналітикою даних, піднялася на 20% після підвищення прогнозу доходів від продажу продукції на 2026 фінансовий рік, посилаючись на попит на штучний інтелект.

HP Inc піднялася на 4,6% після того, як перевищила квартальні прогнози доходів завдяки зростанню попиту на персональні комп'ютери з штучним інтелектом.

Компанія з виробництва харчових продуктів Hormel Foods впала на 13% після опублікування песимістичного прогнозу квартального прибутку.

Кількість акцій, що знизилися, перевищила кількість акцій, що зросли, в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,2 до 1.

S&P 500 зафіксував 28 нових максимумів і п'ять нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 117 нових максимумів і 52 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 13,8 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,7 млрд акцій за попередні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес