S&P 500 і Dow закрилися на рекордно високому рівні, оскільки результати Nvidia підтримали зростання штучного інтелекту

S&P 500 і Dow Jones Industrial Average закрилися на рекордно високому рівні в четвер після того, як квартальний звіт Nvidia не виправдав високих очікувань інвесторів, але підтвердив, що витрати, пов'язані з інфраструктурою штучного інтелекту, залишаються високими.

Акції Nvidia впали на 0,8% після того, як невизначеність у торгових відносинах між Китаєм і США змусила провідного розробника чіпів для штучного інтелекту виключити потенційні продажі в Китаї зі свого квартального прогнозу в середу ввечері.

Інвестори розглядали звіт Nvidia, що включав 56-відсоткове зростання квартального доходу, як підтвердження того, що попит на технології штучного інтелекту залишається високим, що підтримало зростання акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, яке вивело Волл-стріт на рекордні максимуми в останні роки.

Інші гіганти штучного інтелекту також продемонстрували зростання: Alphabet додала 2%, Amazon - 1%, а виробник чіпів Broadcom - майже 3%.

«Nvidia є настільки винятковою компанією, що сказати, що її результати були розчаруванням, можна лише з огляду на майже неможливі очікування», - зазначив Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційних стратегій у Baird. «Очевидно, що основний структурний драйвер цього ринку, яким є штучний інтелект, нікуди не зникне і не охолоне».

Індекс S&P 500 піднявся на 0,32% і завершив сесію на рівні 6501,86 пункту, досягнувши рекордного закриття другий день поспіль.

Nasdaq піднявся на 0,53% до 21 705,16 пунктів, а Dow Jones Industrial Average - на 0,16% до 45 636,90 пунктів, перевищивши свій попередній рекордний рівень закриття 22 серпня.

Сім з 11 секторальних індексів S&P 500 зросли, на чолі з індексом комунікаційних послуг, який піднявся на 0,94%, за ним слідував індекс енергетики, який зріс на 0,68%.

Nike впала на 0,2% після того, як продавець спортивного одягу заявив, що скорочує менше 1% своїх співробітників, намагаючись відвоювати частку ринку, втрачену на користь конкурентів.

Зменшивши побоювання щодо уповільнення економіки, тижневі заявки на допомогу з безробіття були нижчими, ніж очікувалося, а окремий звіт показав, що прибутки корпорацій відновилися у другому кварталі.

Очікування, що Федеральний резерв незабаром знизить процентні ставки для підтримки економічного зростання, сприяли нещодавньому зростанню на Волл-стріт.

У п'ятницю інвестори зосередяться на даних про особисті споживчі витрати. Будь-які ознаки зростання інфляції можуть послабити загальні очікування щодо пом'якшення політики ФРС на засіданні у вересні.

За даними FedWatch Tool від CME Group, трейдери оцінюють ймовірність зниження процентних ставок наступного місяця у понад 80%.

У четвер губернатор ФРС Ліза Кук подала позов, оскаржуючи спробу президента США Дональда Трампа звільнити її з посади на початку цього тижня.

Компанія Snowflake, що займається аналітикою даних, піднялася на 20% після підвищення прогнозу доходів від продажу продукції на 2026 фінансовий рік, посилаючись на попит на штучний інтелект.

HP Inc піднялася на 4,6% після того, як перевищила квартальні прогнози доходів завдяки зростанню попиту на персональні комп'ютери з штучним інтелектом.

Компанія з виробництва харчових продуктів Hormel Foods впала на 13% після опублікування песимістичного прогнозу квартального прибутку.

Кількість акцій, що знизилися, перевищила кількість акцій, що зросли, в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,2 до 1.

S&P 500 зафіксував 28 нових максимумів і п'ять нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 117 нових максимумів і 52 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 13,8 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,7 млрд акцій за попередні 20 сесій.