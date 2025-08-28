Долар США дешевшає до основних світових валют на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,29%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Долар перебуває під тиском на тлі активізації кампанії президента США Дональда Трампа з нарощування впливу на рішення у сфері грошово-кредитної політики. Цього тижня він відправив у відставку членкиню ради керівників Федеральної резервної системи (ФРС) Лізу Кук. Як повідомлялося, вона відмовилася піти зі своєї посади, заявивши, що президент не має повноважень звільняти її без вагомої причини. Адвокат Кук повідомив, що вона оскаржить рішення Трампа в суді.

Побоювання, пов'язані з тиском на незалежність політики ФРС, змушують інвесторів закладати у вартість активів більш швидке, ніж очікувалося, зниження ставки американським ЦБ, а також більш високу інфляцію, йдеться в огляді аналітиків Deutsche Bank.

Наразі ринок оцінює в 87,2% ймовірність зниження базової процентної ставки американським ЦБ на 25 б.п. у вересні проти 82% тижнем раніше. Представники Федрезерву, однак, продовжують говорити, що рішення залежатиме від подальших статданих.

Голова Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільям заявив в інтерв'ю CNBC напередодні, що зниження ставки у вересні можливе, але керівництву ЦБ ще належить оцінити низку важливих показників, перш ніж ухвалювати це рішення.

Трейдери очікують публікації переглянутих даних про ВВП США за другий квартал, звіт вийде о 15:30 к. ч. у четвер. В цей же час буде опубліковано щотижневу доповідь про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США за минулий тиждень.

У п'ятницю також будуть оприлюднені дані про доходи і витрати американців за липень, що включають ключовий показник інфляції, який відстежує Федеральна резервна система.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,1663 порівняно з $1,1639 на закриття попередньої сесії. Інвестори продовжують стежити за подіями у Франції, де 8 вересня відбудеться голосування з питання про довіру уряду в Національних зборах.

Курс фунта до долара під час торгів піднявся до $1,3514 з $1,3499 напередодні.

Пара долар/єна торгується на рівні 146,96 єни проти 147,4 єни за підсумками попередньої сесії. Курс американської валюти до офшорного юаня опустився до 7,1280 юаня порівняно з 7,1521 юаня напередодні.