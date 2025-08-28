Європейські ринки акцій переважно підвищуються

Європейські фондові індекси переважно зростають на торгах у четвер, виняток становить британський індикатор.

Трейдери оцінюють статдані та корпоративні звіти, а також продовжують стежити за ситуацією у Франції, де 8 вересня відбудеться голосування про довіру уряду в Національних зборах. Процедуру ініціював прем'єр-міністр країни Франсуа Байру, який раніше презентував план бюджету на 2026 рік, що передбачає підвищення податків і скорочення держвидатків, зокрема завдяки зменшенню пенсій і соціальних виплат.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:20 EET піднявся на 0,04%, до 554,99 пункту.

Німецький DAX додає 0,12%, французький CAC 40 - 0,61%, італійський FTSE MIB - 0,26%, іспанський IBEX 35 практично стабільний. Британський FTSE 100 втрачає 0,31%.

Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в серпні зменшився до 95,2 пункту, повідомила Єврокомісія. У липні, згідно з переглянутими даними, індикатор становив 95,7 пункту, а не 95,8 пункту, як повідомлялося раніше. Аналітики в середньому очікували його підвищення до 96 пунктів з раніше оголошеного липневого значення, за даними Trading Economics.

Дані Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), також оприлюднені в четвер, засвідчили зростання продажу автомобілів у Євросоюзі в липні на 7,4% порівняно з тим самим місяцем минулого року. Кількість нових легкових машин, зареєстрованих у країнах ЄС, становила 914,68 тис. порівняно з 851,567 тис. роком раніше.

Акції BMW додають у ціні 1,7% під час торгів, Mercedes-Benz - 2,4%, Volkswagen - 1,7%, Stellantis - 3,7%, Renault - 5,5%.

Котирування паперів компаній напівпровідникового сектора не показують єдиної динаміки після публікації звітності американської Nvidia Corp. Ринкова вартість STMicroelectronics збільшилася на 2,6%, Infineon Technologies - на 1%, ASM International - на 0,4%, тоді як акції ASML Holding і BE Semiconductor втрачають 0,5% і 1,1% відповідно.

Папери Delivery Hero подешевшали на 1,6% під час торгів у четвер. Німецький сервіс доставки збільшив виручку і валовий обсяг торгів у першому півріччі 2025 року, причому результати перевершили очікування ринку. Компанія поліпшила річні прогнози для цих показників, але знизила прогноз скоригованої EBITDA, зазначивши несприятливі курсові різниці.

Капіталізація Pernod Ricard підскочила на 7,8%. Французький виробник алкоголю скоротив виручку на 5,5% за підсумками 2025 фінроку, що завершився 30 червня. Компанія, однак, дала зрозуміти, що очікує поліпшення продажу з другого півріччя фінроку.

Вартість акцій іншого виробника алкоголю Remy Cointreau збільшилася під час торгів на 5,3%.

Ціна паперів британської ВДЕ-компанії Drax впала на 10% після того, як вона оголосила про розслідування, розпочате владою Великої Британії. Розслідування стосується, зокрема, відповідності річних звітів компанії за 2021-2023 рр. регуляторним вимогам.

