НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3102 грн/$1
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 28 серпня 2025 року.
|Показник
|27.08.2025
|26.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4546
|41.3102
|-0.35
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 28 серпня - 41,3222 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
|Афіпський НПЗ і Новокуйбишевський НПЗ атакували «невідомі» дрони
|У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
