Золото утримує позиції, оскільки інвестори очікують на дані зі США для отримання додаткових сигналів від ФРС

Ціни на золото залишалися стабільними в четвер, оскільки учасники ринку утримувалися від великих бетів напередодні оприлюднення економічних даних США, які можуть пролити додаткове світло на траєкторію процентних ставок Федеральної резервної системи.

О 04:27 EET спотове золото утримувало свої позиції на рівні 3390,27 доларів за унцію, після того як раніше в ході сесії досягло найвищої точки з 11 серпня.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишилися без змін на рівні 3447,40 доларів.

«Ми спостерігаємо значний позитивний інтерес до золота через проблеми з інституційними трастами та ризики щодо незалежності ФРС», - зазначив Кайл Родда, аналітик фінансового ринку Capital.com.

Інвестори зараз очікують на оприлюднення індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE), ключовий показника інфляції ФРС США, яке заплановане на п'ятницю.

«Але ми дійсно чекаємо на щось більше, щоб підштовхнути ціну вище критичного рівня 3400 доларів... Дані PCE США будуть надзвичайно важливими. Ми все ще оптимістично налаштовані щодо золота. Я думаю, що всі фундаментальні показники рухаються в правильному напрямку», - додав він.

Економісти, опитані Reuters, очікують, що індекс цін PCE у липні зросте на 2,6%, що відповідає зростанню попереднього місяця.

Згідно з CME FedWatch Tool, ринки очікують, що ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС наступного місяця перевищує 88%.

Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у середу, що, ймовірно, процентні ставки можуть в якийсь момент знизитися, але політикам потрібно буде подивитися, що покажуть майбутні дані про економіку, щоб вирішити, чи доцільно знижувати ставки наступного місяця.

В інших регіонах спотове срібло подорожчало на 0,3% до 38,72 долара за унцію, платина залишилася стабільною на рівні 1348,07 долара, а паладій подорожчав на 0,3% до 1095,26 долара.