Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото утримує позиції, оскільки інвестори очікують на дані зі США для отримання додаткових сигналів від ФРС

08:51 28.08.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото залишалися стабільними в четвер, оскільки учасники ринку утримувалися від великих бетів напередодні оприлюднення економічних даних США, які можуть пролити додаткове світло на траєкторію процентних ставок Федеральної резервної системи.

О 04:27 EET спотове золото утримувало свої позиції на рівні 3390,27 доларів за унцію, після того як раніше в ході сесії досягло найвищої точки з 11 серпня.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишилися без змін на рівні 3447,40 доларів.

«Ми спостерігаємо значний позитивний інтерес до золота через проблеми з інституційними трастами та ризики щодо незалежності ФРС», - зазначив Кайл Родда, аналітик фінансового ринку Capital.com.

Інвестори зараз очікують на оприлюднення індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE), ключовий показника інфляції ФРС США, яке заплановане на п'ятницю.

«Але ми дійсно чекаємо на щось більше, щоб підштовхнути ціну вище критичного рівня 3400 доларів... Дані PCE США будуть надзвичайно важливими. Ми все ще оптимістично налаштовані щодо золота. Я думаю, що всі фундаментальні показники рухаються в правильному напрямку», - додав він.

Економісти, опитані Reuters, очікують, що індекс цін PCE у липні зросте на 2,6%, що відповідає зростанню попереднього місяця.

Згідно з CME FedWatch Tool, ринки очікують, що ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС наступного місяця перевищує 88%.

Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у середу, що, ймовірно, процентні ставки можуть в якийсь момент знизитися, але політикам потрібно буде подивитися, що покажуть майбутні дані про економіку, щоб вирішити, чи доцільно знижувати ставки наступного місяця.

В інших регіонах спотове срібло подорожчало на 0,3% до 38,72 долара за унцію, платина залишилася стабільною на рівні 1348,07 долара, а паладій подорожчав на 0,3% до 1095,26 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,0600  0,10 0,21 48,0900  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес