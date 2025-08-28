Фінансові новини
- |
- 28.08.25
- |
- 13:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Золото утримує позиції, оскільки інвестори очікують на дані зі США для отримання додаткових сигналів від ФРС
08:51 28.08.2025 |
Ціни на золото залишалися стабільними в четвер, оскільки учасники ринку утримувалися від великих бетів напередодні оприлюднення економічних даних США, які можуть пролити додаткове світло на траєкторію процентних ставок Федеральної резервної системи.
О 04:27 EET спотове золото утримувало свої позиції на рівні 3390,27 доларів за унцію, після того як раніше в ході сесії досягло найвищої точки з 11 серпня.
Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишилися без змін на рівні 3447,40 доларів.
«Ми спостерігаємо значний позитивний інтерес до золота через проблеми з інституційними трастами та ризики щодо незалежності ФРС», - зазначив Кайл Родда, аналітик фінансового ринку Capital.com.
Інвестори зараз очікують на оприлюднення індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE), ключовий показника інфляції ФРС США, яке заплановане на п'ятницю.
«Але ми дійсно чекаємо на щось більше, щоб підштовхнути ціну вище критичного рівня 3400 доларів... Дані PCE США будуть надзвичайно важливими. Ми все ще оптимістично налаштовані щодо золота. Я думаю, що всі фундаментальні показники рухаються в правильному напрямку», - додав він.
Економісти, опитані Reuters, очікують, що індекс цін PCE у липні зросте на 2,6%, що відповідає зростанню попереднього місяця.
Згідно з CME FedWatch Tool, ринки очікують, що ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС наступного місяця перевищує 88%.
Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.
Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у середу, що, ймовірно, процентні ставки можуть в якийсь момент знизитися, але політикам потрібно буде подивитися, що покажуть майбутні дані про економіку, щоб вирішити, чи доцільно знижувати ставки наступного місяця.
В інших регіонах спотове срібло подорожчало на 0,3% до 38,72 долара за унцію, платина залишилася стабільною на рівні 1348,07 долара, а паладій подорожчав на 0,3% до 1095,26 долара.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Афіпський НПЗ і Новокуйбишевський НПЗ атакували «невідомі» дрони
|У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Європейські ринки акцій переважно підвищуються
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3102 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.08.25
|Прибуток НБУ в I пів.-2025 скоротився у 2,4 раза до I пів.-2024
|Золото утримує позиції, оскільки інвестори очікують на дані зі США для отримання додаткових сигналів від ФРС
|Азіатські акції трохи піднялися, а акції технологічних компаній коливалися на тлі результатів Nvidia. Гонконг постраждав від слабких прибутків
|Долар на захисті, оскільки зростають бети на зниження ставок ФРС у вересні
Бізнес
|Google зобов'язує всіх розробників Android-додатків проходити верифікацію, навіть поза Play Store
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп
|NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
|Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ
|Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин