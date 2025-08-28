Азіатські акції трохи піднялися, а акції технологічних компаній коливалися на тлі результатів Nvidia. Гонконг постраждав від слабких прибутків

Більшість азіатських акцій у четвер трохи піднялися, а акції технологічних компаній залишалися на тому ж рівні, оскільки інвестори осмислювали дещо неоднозначні прибутки великої компанії з штучного інтелекту Nvidia Corp.

Гонконгські акції показали найгірші результати за день, постраждавши від різкого падіння акцій великої компанії з доставки їжі Meituan та її конкурентів.

За винятком технологічного сектора, регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали від Волл-стріт, де індекс S&P 500 піднявся до рекордного рівня.

Однак ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% на азіатських торгах, оскільки настрої погіршилися після оприлюднення фінансових результатів Nvidia.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,5%, а більш широкий індекс TOPIX додав 0,4%, оскільки акції технологічних компаній продемонстрували дещо неоднозначну реакцію на фінансові результати Nvidia.

Акції Mitsubishi Corp. підтримали Nikkei, піднявшись на 2,5% після того, як компанія повідомила, що Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета збільшила свою частку в торговому домі до понад 10%.

Ця новина також спричинила зростання акцій конкурентів Mitsubishi.

SoftBank Group Corp., яка інвестувала значні кошти в Nvidia, зросла на 3,7%, а акції постачальника Advantest Corp. залишилися без змін. Акції інших виробників мікросхем, включаючи Renesas Electronics Corp і Tokyo Electron Ltd., в основному залишилися без змін.

Nvidia продемонструвала вищі, ніж очікувалося, прибутки за другий квартал, а також представила прогноз на поточний квартал, який перевищив консенсус-прогноз.

Але доходи від центрів обробки даних, які є найбільшим джерелом доходу компанії, не виправдали очікувань після того, як їй було заборонено продавати свої чіпи в Китаї.

Nvidia вказала на постійну невизначеність щодо продажів у Китаї навіть після того, як Вашингтон дозволив їй відновити продажі наприкінці липня. Компанія не врахувала продажі в Китаї у своєму прогнозі на поточний квартал.

Проте Nvidia вказала на високий попит на свої чіпи, що стимулюється штучним інтелектом, який, за її словами, буде сприяти значному зростанню прибутку в наступних кварталах. Однак її прогноз на поточний квартал також не виправдав деяких високих очікувань ринку.

Акції компанії впали на понад 3% на післясесійних торгах у США.

Серед інших великих технологічних компаній південнокорейський індекс KOSPI зріс на 0,4% після того, як Банк Кореї, як і очікувалося, залишив процентні ставки без змін.

Постачальники Nvidia, SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd, рухалися в вузькому діапазоні.

Тайванська компанія TSMC, яка є одним з найбільших азіатських постачальників Nvidia, впала на 1,3% на тайбейській біржі, а Hon Hai Precision Industry Co Ltd, також відома як Foxconn, втратила 1%.

Гонконгський індекс Hang Seng втратив 1%, відстаючи від своїх регіональних аналогів, оскільки низка слабких фінансових результатів негативно вплинула на індекс.

Meituan впав на 10% і став найгіршим гравцем на Hang Seng після того, як гігант доставки їжі опублікував невтішні результати за другий квартал і представив слабкі прогнози на тлі швидко зростаючої конкуренції в секторі. Конкуренти Alibaba Group і JD.com впали більш ніж на 3% кожен.

ANTA Sports Products Ltd впала майже на 6% і також була серед найгірших за результатами на Hang Seng. Хоча бренд спортивного одягу продемонстрував сильні проміжні прибутки, його акції впали після повідомлення про те, що він претендує на придбання німецького конкурента Puma, який переживає скрутні часи.

Більшість акцій Гонконгу піддалися деякій фіксації прибутку після того, як Hang Seng на початку тижня піднявся до майже чотирирічного максимуму.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 перевершив регіональних конкурентів, піднявшись на 1%, а Shanghai Composite зріс на 0,4%, при цьому обидва індекси залишилися на багаторічних максимумах. Обидва індекси демонстрували стрімке зростання протягом серпня на тлі поліпшення настроїв щодо Китаю.

Китайський розробник чіпів для штучного інтелекту Cambricon Tech продовжував демонструвати високі результати, піднявшись на 7,1% до рекордного максимуму на Шанхайській біржі. Очікується, що компанія, яка на початку тижня продемонструвала вражаючі прибутки, отримає значну вигоду від просування Китаєм місцевих AI-чіпів, а невизначеність щодо продажів Nvidia H20 підсилює це припущення.

Серед більш широких азіатських ринків австралійський ASX 200 залишився без змін, оскільки позитивні прибутки Qantas Airways Ltd були значною мірою компенсовані слабкими показниками Wesfarmers Ltd і Lynas Rare Earths Ltd.

Індекс Straits Times у Сінгапурі зріс на 0,2%.

Індійський індекс Nifty 50 впав на 0,8% до двотижневого мінімуму на ранкових торгах після вихідного дня в середу.

Індекс продовжив падіння після зниження на 1% на попередній сесії, оскільки настрої щодо Індії були підірвані 50-відсотковими торговими тарифами, введеними президентом США Дональдом Трампом проти цієї країни, які набули чинності в середу.

Мита Трампа спрямовані на те, щоб змусити Нью-Делі припинити закупівлю російської нафти, що означає додатковий тиск на індійську економіку, яка в значній мірі залежить від імпорту нафти.

Аналітики попередили, що мита Трампа в поєднанні з будь-якими перебоями в постачанні нафти стануть серйозною економічною перешкодою для Індії в найближчі квартали.

Торговельні переговори між Вашингтоном і Нью-Делі в останні тижні практично зірвалися, що послабило надії на укладення торговельної угоди.

Індія поки що не виявляла наміру обмежувати закупівлю російської нафти.