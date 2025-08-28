Долар на захисті, оскільки зростають бети на зниження ставок ФРС у вересні

Долар розпочав четвер у захисті, оскільки трейдери збільшили бети на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи наступного місяця після того, як глава ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс дав зрозуміти, що таке зниження можливе.

Американська валюта також зазнала нового тиску з боку президента Дональда Трампа, який активізував кампанію з метою посилення впливу на рішення щодо монетарної політики, намагаючись звільнити губернатора ФРС Лізу Кук і замінити її лояльною особою.

Долар ослаб проти євро, навіть незважаючи на те, що прем'єр-міністр Франції несподівано оголосив про проведення голосування про довіру наступного місяця, що, ймовірно, призведе до падіння його уряду меншості.

Індекс долара, який вимірює курс валюти проти шести основних валют, залишався стабільним на рівні 98,135 після двох днів падіння.

Євро подорожчав на 0,07% до 1,1646 долара, а фунт стерлінгів зріс на 0,03% до 1,3504 долара.

Долар подешевшав на 0,11% до 0,8017 швейцарського франка, хоча і подорожчав на 0,05% до 147,47 ієни.

Kyodo News повідомило, що головний торговий переговірник Японії Рьосей Акадзава скасував поїздку до Вашингтона, яка, як видається, мала на меті узгодити деталі японських інвестицій у США в рамках угоди про мита.

За повідомленням, уряд заявив, що причиною цього було те, що адміністративні питання ще потребували підтвердження. Акадзава мав вилетіти у четвер.

Що стосується монетарної політики США, то Уїльямс із ФРС у середу в інтерв'ю CNBC заявив, що «з моєї точки зору, кожне засідання є живим».

«Ризики є більш збалансованими, - сказав він. - Нам просто доведеться подивитися, як розвиватимуться дані».

Ключовими даними, що будуть опубліковані перед засіданням ФРС 16-17 вересня, є індекс цін PCE в п'ятницю - ключовий показник інфляції ФРС - та щомісячний звіт про зайнятість через тиждень.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на чверть процентного пункту наступного місяця на 84% і враховують у цінах сукупне пом'якшення на 56 базисних пунктів до кінця року.

Це сприяло падінню дохідності дворічних казначейських облігацій, які надзвичайно чутливі до очікувань щодо політики, до найнижчого рівня з 1 травня, що посилило тиск на долар.

Намагання президента Трампа додати до складу комітету з прийняття рішень центрального банку ретельно підібраних кандидатів, які схильні до м'якої політики, також спричинило зниження короткострокової дохідності, хоча його напад на губернатора Кук може спровокувати тривалу судову тяганину після того, як вона подала позов, щоб зберегти свою посаду.

Долар знизився на 0,04% до 7,1491 юаня в офшорній торгівлі.

Австралійський долар подорожчав на 0,09% до 0,6512 долара.