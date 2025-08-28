Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар на захисті, оскільки зростають бети на зниження ставок ФРС у вересні

08:21 28.08.2025 |

Фінанси

 

Долар розпочав четвер у захисті, оскільки трейдери збільшили бети на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи наступного місяця після того, як глава ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс дав зрозуміти, що таке зниження можливе.

Американська валюта також зазнала нового тиску з боку президента Дональда Трампа, який активізував кампанію з метою посилення впливу на рішення щодо монетарної політики, намагаючись звільнити губернатора ФРС Лізу Кук і замінити її лояльною особою.

Долар ослаб проти євро, навіть незважаючи на те, що прем'єр-міністр Франції несподівано оголосив про проведення голосування про довіру наступного місяця, що, ймовірно, призведе до падіння його уряду меншості.

Індекс долара, який вимірює курс валюти проти шести основних валют, залишався стабільним на рівні 98,135 після двох днів падіння.

Євро подорожчав на 0,07% до 1,1646 долара, а фунт стерлінгів зріс на 0,03% до 1,3504 долара.

Долар подешевшав на 0,11% до 0,8017 швейцарського франка, хоча і подорожчав на 0,05% до 147,47 ієни.

Kyodo News повідомило, що головний торговий переговірник Японії Рьосей Акадзава скасував поїздку до Вашингтона, яка, як видається, мала на меті узгодити деталі японських інвестицій у США в рамках угоди про мита.

За повідомленням, уряд заявив, що причиною цього було те, що адміністративні питання ще потребували підтвердження. Акадзава мав вилетіти у четвер.

Що стосується монетарної політики США, то Уїльямс із ФРС у середу в інтерв'ю CNBC заявив, що «з моєї точки зору, кожне засідання є живим».

«Ризики є більш збалансованими, - сказав він. - Нам просто доведеться подивитися, як розвиватимуться дані».

Ключовими даними, що будуть опубліковані перед засіданням ФРС 16-17 вересня, є індекс цін PCE в п'ятницю - ключовий показник інфляції ФРС - та щомісячний звіт про зайнятість через тиждень.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на чверть процентного пункту наступного місяця на 84% і враховують у цінах сукупне пом'якшення на 56 базисних пунктів до кінця року.

Це сприяло падінню дохідності дворічних казначейських облігацій, які надзвичайно чутливі до очікувань щодо політики, до найнижчого рівня з 1 травня, що посилило тиск на долар.

Намагання президента Трампа додати до складу комітету з прийняття рішень центрального банку ретельно підібраних кандидатів, які схильні до м'якої політики, також спричинило зниження короткострокової дохідності, хоча його напад на губернатора Кук може спровокувати тривалу судову тяганину після того, як вона подала позов, щоб зберегти свою посаду.

Долар знизився на 0,04% до 7,1491 юаня в офшорній торгівлі.

Австралійський долар подорожчав на 0,09% до 0,6512 долара.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,0600  0,10 0,21 48,0900  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес