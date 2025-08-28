S&P 500 досяг рекордного рівня закриття в середу напередодні оприлюднення квартальних результатів Nvidia, найочікуванішої події на Волл-стріт цього тижня, яка перевірить ралі, що підняло оцінку компаній, пов'язаних з штучним інтелектом, до рівнів, які деякі інвестори вважають занадто високими.

Акції Nvidia, найдорожчої компанії світу і провідного постачальника передових процесорів штучного інтелекту, коливалися між прибутками і збитками, перш ніж закінчити день з падінням на 0,1% напередодні оприлюднення звіту, який мав з'явитися після закриття ринку.

Оскільки Nvidia становить близько 8% індексу S&P 500, її фінансові результати впливають на величезну кількість американців, які використовують індексні інвестиційні фонди для накопичення коштів на пенсію.

«Nvidia отримає колосальний приріст доходів протягом наступних дев'яти місяців, на додаток до вже колосальної бази доходів», - сказав Джед Еллерброк, портфельний менеджер Argent Capital.

«Інвестори повинні підготуватися до світу, в якому Nvidia складатиме двозначний відсоток від S&P 500».

Акції технологічних гігантів та лідерів у галузі штучного інтелекту показали неоднозначні результати: Microsoft подорожчав майже на 1%, а Meta Platforms подешевшав майже на 1%. Разом з Alphabet та Amazon ці компанії є найбільшими клієнтами Nvidia.

Ентузіазм щодо компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, сприяв значному зростанню акцій технологічних компаній. За даними LSEG, індекс S&P 500 зараз торгується з коефіцієнтом ціна/прибуток, що перевищує очікуваний прибуток у 22 рази, що є найвищим показником за останні чотири роки.

Минулого тижня побоювання щодо темпів зростання штучного інтелекту посилилися після того, як генеральний директор OpenAI Сем Альтман попередив про можливу бульбашку штучного інтелекту.

Опціони Nvidia передбачали коливання акцій приблизно на 6% в будь-якому напрямку після оприлюднення результатів.

Інвестори будуть уважно стежити за впливом торгової війни між Китаєм і США на бізнес Nvidia в Китаї, а також за впливом на прогнози від нещодавньої угоди про розподіл доходів з урядом США.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,24% і завершив сесію на рівні 6481,40 пунктів, перевищивши свій попередній рекордний рівень закриття 14 серпня.

Nasdaq піднявся на 0,21% до 21 590,14 пунктів, а Dow Jones Industrial Average - на 0,32% до 45 565,23 пунктів.

Вісім з 11 секторальних індексів S&P 500 піднялися, на чолі з енергетикою, яка зросла на 1,15%, за нею йде інформаційни технології з приростом 0,48%.

Інвестори також стежили за розвитком подій, пов'язаних із спробою президента США Дональда Трампа звільнити губернатора Федеральної резервної системи Лізу Кук, що, ймовірно, зіткнеться з юридичними проблемами.

Якщо Трамп досягне успіху, він призначить на посаду в правлінні центрального банку заміну, яка, як можна очікувати, підтримає його політичні уподобання, що поставить під сумнів незалежність центрального банку.

За даними LSEG, інвестори очікують зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів у вересні, і більшість великих брокерських компаній також схиляються до цього.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив в ефірі CNBC, що, ймовірно, процентні ставки можуть знизитися в якийсь момент, але політикам потрібно ознайомитися з майбутніми економічними даними, щоб вирішити, чи доцільне зниження ставки на засіданні ФРС у вересні.

Акції MongoDB злетіли на 38% після того, як виробник програмного забезпечення підвищив свій прогноз річного прибутку.

Акції J.M. Smucker впали на 4,4% після того, як виробник арахісового масла Jif не виправдав прогнози прибутку за перший квартал.

Кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 2,2 до 1.

S&P 500 зафіксував 28 нових максимумів і 1 новий мінімум; Nasdaq зафіксував 127 нових максимумів і 35 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 14,0 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.