Фінансові новини
- |
- 27.08.25
- |
- 21:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США посилив зростання до основних валют
15:29 27.08.2025 |
Курс долара посилив зростання до євро, фунта стерлінгів та єни вдень у середу, інвестори стежать за конфліктом між президентом США Дональдом Трампом і керівництвом Федеральної резервної системи (ФРС).
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,48%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,34%.
Як повідомлялося раніше, Трамп заявив про звільнення членкині ради керівників Федрезерву Лізи Кук, пославшись на звинувачення в шахрайстві з іпотекою, висунуті проти неї головою Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) США Біллом Пулте. Кук відмовилася йти у відставку і має намір подати позов проти свого усунення з посади.
"У президента Трампа немає повноважень для звільнення члена ради керівників Федеральної резервної системи Лізи Кук, - заявив її адвокат Еббе Лоуелл. - Спроба звільнити її, що ґрунтується лише на сторонньому листі, позбавлена жодних фактичних і юридичних підстав".
Закон про Федеральний резерв свідчить, що президент може звільнити члена ради керівників Федерального резерву лише "за наявності підстав". Під цим уже давно розуміється посадовий злочин або невиконання обов'язків членом ради керуючих.
Євро за даними на 14:54 EET коштував $1,1589 порівняно з $1,1643 на закриття торгів у вівторок.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3429 порівняно з $1,3478 за підсумками минулої сесії.
Курс долара щодо єни становить 148,1 єни проти 147,43 єни наприкінці попередніх торгів.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,164 юаня порівняно з 7,1533 юаня днем раніше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
|FT: західні партнери пропонують три рівні оборони України після війни
|FT: США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими
|Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Долар США посилив зростання до основних валют
|Європейські акції слабо коливаються після падіння напередодні
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4546 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.08.25
|Ціни на золото охололи після досягнення двотижневого максимуму на тлі побоювань щодо незалежності ФРС
|Азіатські акції залишаються стабільними на тлі коливань у технологічному секторі напередодні оприлюднення фінансових результатів Nvidia
|Долар слабшає, оскільки інвестори турбуються про незалежність ФРС
Бізнес
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп
|NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
|Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ
|Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин
|Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках