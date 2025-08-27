Долар США посилив зростання до основних валют

Курс долара посилив зростання до євро, фунта стерлінгів та єни вдень у середу, інвестори стежать за конфліктом між президентом США Дональдом Трампом і керівництвом Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,48%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,34%.

Як повідомлялося раніше, Трамп заявив про звільнення членкині ради керівників Федрезерву Лізи Кук, пославшись на звинувачення в шахрайстві з іпотекою, висунуті проти неї головою Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) США Біллом Пулте. Кук відмовилася йти у відставку і має намір подати позов проти свого усунення з посади.

"У президента Трампа немає повноважень для звільнення члена ради керівників Федеральної резервної системи Лізи Кук, - заявив її адвокат Еббе Лоуелл. - Спроба звільнити її, що ґрунтується лише на сторонньому листі, позбавлена жодних фактичних і юридичних підстав".

Закон про Федеральний резерв свідчить, що президент може звільнити члена ради керівників Федерального резерву лише "за наявності підстав". Під цим уже давно розуміється посадовий злочин або невиконання обов'язків членом ради керуючих.

Євро за даними на 14:54 EET коштував $1,1589 порівняно з $1,1643 на закриття торгів у вівторок.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3429 порівняно з $1,3478 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 148,1 єни проти 147,43 єни наприкінці попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,164 юаня порівняно з 7,1533 юаня днем раніше.