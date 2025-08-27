Авторизация

Європейські акції слабо коливаються після падіння напередодні

13:50 27.08.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи рухаються слабко і різноспрямовано в середу, взявши паузу після різкого зниження за підсумками минулої сесії.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:06 EET піднявся на 0,1% - до 554,76 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,03%, французький CAC 40 - 0,4%. Тим часом німецький DAX втрачає 0,19%, італійський FTSE MIB - 0,39%, іспанський IBEX 35 - 0,42%.

Інвестори продовжують стежити за подіями у Франції, де 8 вересня відбудеться голосування про довіру уряду в Національних зборах. Процедуру ініціював прем'єр-міністр країни Франсуа Байру, який раніше представив план бюджету на 2026 рік, що передбачає підвищення податків і скорочення держвидатків, зокрема завдяки зменшенню пенсій і соціальних виплат.

Тим часом випереджальний індикатор споживчої довіри в Німеччині, що розраховується дослідницькою компанією GfK, знизився до мінімуму з квітня. Значення вересневого індикатора зменшилося до мінус 23,6 пункту порівняно з мінус 21,7 пункту в серпні. Опитані Trading Economics аналітики очікували поліпшення до мінус 22 пунктів.

Ціна паперів європейських виробників мікрочипів ASM International NV, BE Semiconductor Industries та Infineon Tecnologies AG зростає в межах 1% в очікуванні квартальної звітності їхнього американського конкурента Nvidia Corp., яку буде опубліковано після закриття торгів у Штатах у середу.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції скандинавського виробника пива Royal Unibrew, що дорожчають на 3,7%. Найбільше падіння у зведеному індексі демонструють котирування німецької Hochtief і данського банку Sydbank, що дешевшають на 4%.

Капіталізація найбільших банків Німеччини, Deutsche Bank і Commerzbank, знижується на 2,5% і 3,4% відповідно після того, як аналітики Goldman Sachs знизили рекомендацію для їхніх акцій після нещодавнього ралі.

Ринкова вартість Givaudan опускається на 0,8%. Найбільший у світі виробник ароматизаторів та активних косметичних інгредієнтів оголосив про плани Жиля Андріє, який керує компанією останні 20 років, піти у відставку в березні наступного року. Наступним головним виконавчим директором Givaudan буде Крістіан Штаммкеттер, який зараз очолює підрозділ Danone в Азії, на Близькому Сході та в Африці.

Котирування акцій Rio Tinto зростають на 0,6%. Австралійська гірничодобувна компанія оголосила про зміну своєї організаційної структури: тепер весь бізнес буде розділено на сегмент залізної руди, сегмент міді та сегмент алюмінію і літію.

У Франкфурті акції Porsche дорожчають на 1,3%, Zalando - падають на 1,9%. У Парижі папери виробників товарів класу "люкс" LVMH і Hermes дорожчають на 1,4%, а капіталізація мережі супермаркетів Carrefour знижується на 1,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

