Фінансові новини
- |
- 27.08.25
- |
- 21:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4546 грн/$1
12:33 27.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 27 серпня 2025 року.
|Показник
|26.08.2025
|26.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4316
|41.4546
|0.055
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 27 серпня - 41,4047 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
|FT: західні партнери пропонують три рівні оборони України після війни
|FT: США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими
|Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Долар США посилив зростання до основних валют
|Європейські акції слабо коливаються після падіння напередодні
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4546 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.08.25
|Ціни на золото охололи після досягнення двотижневого максимуму на тлі побоювань щодо незалежності ФРС
|Азіатські акції залишаються стабільними на тлі коливань у технологічному секторі напередодні оприлюднення фінансових результатів Nvidia
|Долар слабшає, оскільки інвестори турбуються про незалежність ФРС
Бізнес
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп
|NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
|Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ
|Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин
|Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках