Ціни на золото охололи після досягнення двотижневого максимуму на тлі побоювань щодо незалежності ФРС

Ціни на золото впали на азіатських торгах у середу після зростання до двотижневого максимуму, оскільки спроби президента США Дональда Трампа звільнити губернатора Федеральної резервної системи викликали нові побоювання щодо незалежності центрального банку.

Спочатку ціна на жовтий метал зросла після того, як у понеділок ввечері Трамп оголосив про негайне звільнення губернатора ФРС Лізи Кук через звинувачення в іпотечному шахрайстві. Після цього кроку Трампа долар впав, що також позитивно вплинуло на ціни на метали.

Однак долар відновив свої втрати, а дохідність казначейських облігацій стабілізувалася, оскільки Кук і ФРС заявили, що Трамп не має повноважень для звільнення.

О 06:23 EET спотове золото подешевшало на 0,5% до 3378,29 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в жовтні подешевшали на 0,1% до 3428,70 доларів за унцію.

Зростання цін на золото цього тижня було викликане тим, що трейдери шукали безпечний притулок на тлі потенційно тривалої судової тяганини між Трампом і Кук.

Кук зазначила, що не збирається йти у відставку і оскаржить спробу її звільнення в суді, стверджуючи, що Трамп не мав підстав її звільняти. ФРС також підтримала цю думку.

Але спроби Трампа звільнити Кука викликали широке занепокоєння щодо політичного втручання у діяльність ФРС, яка традиційно залишалася незалежною від уряду. Раніше цього року Трамп також погрожував звільнити голову ФРС Джерома Пауелла, якого він неодноразово критикував за те, що той не знизив процентні ставки.

Заміна Кука на свого кандидата дасть Трампу потенційну більшість у семичленній раді ФРС, що визначає процентні ставки, що дозволить президенту реалізувати свої заклики до зниження процентних ставок.

Ця ідея викликала серйозне занепокоєння на ринках, враховуючи, що ФРС зберігає в основному обережну позицію щодо подальшого пом'якшення політики, посилаючись на побоювання щодо інфляційного впливу мит Трампа.

Хоча Пауелл і продемонстрував певну відкритість до зниження ставок у вересні, він все ж залишився в основному невизначеним щодо такого кроку.

Проте зниження процентних ставок буде вигідним для золота та інших металів.

Індекс долара в середу піднявся вище 98 пунктів, значною мірою компенсувавши втрати, понесені на початку тижня. Прибутковість казначейських облігацій також стабілізувалася після різкого зростання на початку тижня на тлі певного продажу на ринку.

Але це чинило тиск на ціни на метали в цілому, стримуючи їх зростання цього тижня. Спотова ціна на платину впала на 0,1% до 1353,71 дол. за унцію, а спотова ціна на срібло впала на 0,3% до 38,5035 дол. за унцію.

Серед промислових металів базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до 9 838,55 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь на COMEX впали на 0,5% до 4,5248 доларів за фунт.

Обидва контракти на мідь продемонстрували значне зростання протягом минулого тижня на тлі оптимізму щодо зниження процентних ставок у США та обіцянок додаткових стимулів від найбільшого імпортера - Китаю.