Азіатські акції залишаються стабільними на тлі коливань у технологічному секторі напередодні оприлюднення фінансових результатів Nvidia

Більшість азіатських акцій у середу коливалися в вузькому діапазоні, а акції технологічних компаній продемонстрували зниження на тлі очікування оприлюднення фінансових результатів лідера у сфері штучного інтелекту Nvidia Corp .

Регіональні ринки отримали помірні сигнали від дещо позитивної нічної сесії на Уолл-стріт, оскільки інвестори висловили занепокоєння щодо незалежності Федеральної резервної системи на тлі спроб президента Дональда Трампа звільнити губернатора Лізу Кук.

Ф'ючерси на S&P 500 дещо зросли на азіатських торгах, при цьому основна увага була прикута до NVIDIA Corporation. Компанія опублікує свої фінансові результати за другий квартал після закриття американського ринку в середу.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,7% і 0,3% відповідно, залишившись близькими до багаторічних максимумів, досягнутих на початку цього тижня.

Індекс Hang Seng у Гонконзі зріс на 0,1% завдяки деякій силі місцевих технологічних акцій, особливо виробників мікросхем.

Акції китайських виробників мікросхем у серпні стрімко зростали на тлі зростаючих ставок на те, що провідні розробники штучного інтелекту в країні будуть використовувати більше мікросхем місцевого виробництва, а не іноземних.

Китайський виробник чіпів для штучного інтелекту Cambricon Technologies Corp Ltd піднявся на 3,5% після того, як компанія повідомила про рекордний прибуток за перше півріччя 2025 року.

Semiconductor Manufacturing International Corp, найбільший за обсягом виробник чіпів у Китаї, піднявся на 5,3%, а Hua Hong Semiconductor Ltd - на 2,2%.

Серед інших акцій, акції постачальника Apple Inc Lens Technology злетіли майже на 12% на Гонконгській біржі, продовживши вражаючий підйом, що почався на початку тижня після того, як компанія опублікувала сильні піврічні результати.

Оптимізм щодо майбутньої лінійки iPhone 17 від Apple також підштовхнув акції вгору після того, як Apple призначила дату презентації лінійки на 9 вересня. Акції інших постачальників Apple, включаючи AAC Technologies Holdings Inc, Luxshare Precision Industry Co Ltd і Goertek Inc, зросли на 0,5-2,5%.

На початку цього місяця Пекін ретельно вивчав місцевий чіп Nvidia AI, H20, одночасно просуваючи використання чіпів китайського виробництва.

Прогноз Nvidia щодо продажів в Китаї буде ключовим моментом, на який звернуть увагу, коли виробник чіпів опублікує свої фінансові результати в середу. Очікується, що ці результати стануть орієнтиром для всього технологічного сектора на тлі зростаючих сумнівів щодо довгострокової прибутковості штучного інтелекту.

Ця думка тримала в напрузі азіатські ринки. Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX стабілізувалися після досягнення рекордних максимумів на початку тижня.

Південнокорейський індекс KOSPI залишився без змін, а акції SK Hynix Inc, основного постачальника Nvidia, подешевшали на 1,7%. Акції виробника канцелярських товарів Monami піднялися до 19-місячного максимуму після того, як на початку тижня президент США Дональд Трамп похвалив ручку, якою користується президент Південної Кореї Лі Чже Мюн, на тлі помилкових припущень, що ця ручка була виготовлена компанією Monami.

Індекс Straits Times у Сінгапурі знизився на 0,1%.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,2%, практично не змінюючись, оскільки інвестори намагалися розібратися в суперечливих сигналах.

Зростання акцій гірничодобувних компаній підтримало індекс, особливо з огляду на те, що нещодавнє закриття шахти Rio Tinto Ltd спричинило зростання цін на залізну руду.

Однак це було компенсовано різким падінням акцій Woolworths Ltd після того, як найбільший оператор супермаркетів Австралії опублікував невтішні річні фінансові результати. Акції компанії впали майже на 14%.

Wisetech Global Ltd і Domino'S Pizza Australia також продемонстрували двозначне падіння через слабкі річні прибутки.

Додатковий тиск на австралійські акції спричинили дані про інфляцію індексу споживчих цін, які виявилися значно вищими, ніж очікувалося в липні, на тлі різкого зростання цін на електроенергію, житло та продукти харчування.

Ці дані, які також показали зростання базової інфляції, викликали підвищену невизначеність щодо того, коли Резервний банк Австралії знову знизить процентні ставки.

Протокол серпневого засідання РБА, опублікований у вівторок, показав, що центральний банк готовий до подальшого зниження ставок лише в тому випадку, якщо інфляція знизиться відповідно до його прогнозів. Дані про ІСЦ, опубліковані в середу, ставлять під сумнів цю думку.

Індійські ринки були закриті через державне свято. Але індекс Nifty 50 продемонстрував падіння на 1% порівняно з попередньою сесією, оскільки з середи набули чинності 50-відсоткові мита Трампа проти Індії.

Ці мита спрямовані головним чином на обмеження надмірних закупівель російської нафти Нью-Делі. Але вони віщують довгострокові негативні наслідки для індійської економіки, як і перспектива будь-яких перебоїв у постачанні нафти до Індії.