Долар слабшає, оскільки інвестори турбуються про незалежність ФРС

У середу долар намагався зміцнитися, але поновлення занепокоєння інвесторів щодо незалежності Федеральної резервної системи підірвало валюту після останньої спроби президента США Дональда Трампа поширити свою владу на центральний банк.

У понеділок Трамп заявив, що звільнить голову Федеральної резервної системи Лізу Кук за нібито порушення при отриманні іпотечних кредитів, хоча пізніше адвокат Кук заявив, що вона подасть позов, щоб запобігти своєму звільненню, що може призвести до тривалої судової тяганини.

Долар ослаб на тлі цих подій, оскільки прагнення Трампа отримати більший вплив на американські інститути та курс монетарної політики ще більше підірвало довіру інвесторів до домінування долара.

У середу валютні коливання в Азії були в основному помірними, хоча долар намагався відшкодувати свої втрати по відношенню до інших валют і в останній раз коштував 147,52 єни.

Курс євро стабілізувався на рівні 1,1638 долара, а курс фунта стерлінгів також майже не змінився і склав 1,3478 долара.

По відношенню до кошика валют долар незначно зріс до 98,27 після падіння на 0,24% на попередній сесії.

«Це останній залп у війні ФРС, який показує, наскільки центральний банк стає політизованим», - сказав Ніл Вілсон, британський інвестиційний стратег Saxo, маючи на увазі спробу Трампа звільнити Кука.

«Наступному голові буде практично неможливо робити що-небудь, крім виконання вказівок Трампа. Це має негативно позначитися на доларі. Зараз для ринків актуальним є питання про вересневе засідання, але не сумнівайтеся, що ми є свідками зміни режиму, якої не бачили вже десятиліття».

Також на долар тиснули очікування швидшого і більш істотного зниження ставок у США, особливо якщо Кук - у разі її звільнення - буде замінена кимось із прихильників м'якої політики.

Трамп неодноразово закликав ФРС знизити процентні ставки і погрожував звільнити голову ФРС Джерома Пауелла, хоча нещодавно відмовився від цієї ідеї.

Відхід Кук дозволить Трампу обрати більшість із семи членів правління ФРС, включаючи двох чинних членів і кандидатуру економіста Білого дому Стівена Мірана, яка ще не затверджена.

«Трамп фактично узурпував функцію ФРС щодо надання прогнозів на майбутнє і повідомляє ринкам про зниження ставок, що проявляється у більш крутій кривій дохідності», - зазначив Джеймі Кокс, керуючий партнер Harris Financial Group.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай відображає очікування щодо короткострокових ставок, у середу досягла мінімуму в 3,6540%, що є найнижчим показником з 1 травня, оскільки трейдери активізували бети на неминуче зниження ставок ФРС.

Прибутковість на більш довгому кінці кривої тим часом зросла через побоювання, що вимушене пом'якшення монетарних умов у найближчій перспективі призведе до відновлення інфляції.

Прибутковість 30-річних облігацій була трохи вищою - 4,9234%.

Що стосується інших валют, то австралійський долар коштував 0,6495 долара США, а новозеландський долар подешевшав на 0,07% до 0,5856 долара США.