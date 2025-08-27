Фінансові новини
S&P 500 завершив день зростанням після атаки Трампа на ФРС. Nvidia піднялася
08:12 27.08.2025 |
Індекс S&P 500 завершив день зростанням у вівторок, піднявшись завдяки Nvidia та Eli Lilly, тоді як рішення президента США Дональда Трампа звільнити голову центрального банку поглибило занепокоєння щодо незалежності Федеральної резервної системи.
Nvidia піднялася на 1,1% напередодні свого квартального звіту в середу ввечері, який покаже, як найдорожча компанія світу почувається в умовах триваючої торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Звіт виробника мікросхем також може підживити - або загальмувати - зростання акцій, пов'язаних з штучним інтелектом, на Волл-стріт.
У понеділок ввечері Трамп заявив, що звільняє голову ФРС Лізу Кук через нібито порушення при отриманні іпотечних кредитів, що посилило занепокоєння щодо незалежності центрального банку від політики. Ф'ючерси на S&P 500 ненадовго впали, але потім фондовий ринок відновився, оскільки інвестори зосередилися на незмінних очікуваннях, що центральний банк почне знижувати процентні ставки у вересні.
«Фінансове співтовариство все більше турбується про цю незалежність. Це реальна проблема в довгостроковій перспективі. Але в короткостроковій перспективі, наскільки це змінить траєкторію процентної політики в найближчі 6-12 місяців? Я думаю, що вже очевидно, що в найближчі 6-12 місяців ми отримаємо більш м'яку монетарну політику», - сказав Білл Мерц, глава відділу досліджень капітального ринку в U.S. Bank Wealth Management, Міннеаполіс.
Незважаючи на тривале інфляційне тиск, трейдери враховують зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС у вересні, заохочені м'якими сигналами від голови ФРС Джерома Пауелла, даними, що вказують на слабкість ринку праці, та кадровими змінами в центральному банку.
Morgan Stanley став останнім брокером, який прогнозує зниження процентної ставки у вересні, але ключові майбутні звіти про інфляцію та зайнятість можуть спонукати інвесторів переоцінити свої очікування.
Акції Eli Lilly підскочили майже на 6% після того, як фармацевтична компанія заявила, що її експериментальні таблетки знижують вагу тіла діабетиків на 10,5%.
Індекс S&P 500 торгується приблизно в 23 рази вище очікуваних прибутків, що є чотирирічним максимумом, що підвищує ризик розпродажу, якщо результати Nvidia підірвуть ентузіазм Уолл-стріт щодо акцій, пов'язаних з штучним інтелектом.
S&P 500 піднявся на 0,41% і завершив сесію на рівні 6465,94 пунктів, що трохи нижче рекордного закриття 14 серпня.
Nasdaq піднявся на 0,44% до 21 544,27 пунктів, а Dow Jones Industrial Average - на 0,30% до 45 418,07 пунктів.
Сім з 11 секторальних індексів S&P 500 піднялися, на чолі з промисловими, які зросли на 1,03%, за ними йдуть фінансові, які піднялися на 0,76%.
Advanced Micro Devices подорожчала на 2% після того, як Truist Securities підвищила рейтинг акцій виробника мікросхем з «тримати» до «купувати».
Акції EchoStar підскочили на 70% до рекордного рівня після того, як телекомунікаційний гігант AT&T заявив, що погодився придбати у супутникової компанії певні ліцензії на бездротовий спектр за близько 23 млрд доларів.
У індексі S&P 500 кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,1 до 1.
S&P 500 зафіксував 21 новий максимум і 2 нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 120 нових максимумів і 59 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 15,7 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.
