Мінфін на аукціонах ОВДП 26 серпня залучив до держбюджету 4,8 млрд грн та $101,9 млн

Міністерство фінансів України 26 серпня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9 млрд грн в еквіваленті.

"Державний бюджет України поповнився на 9 млрд грн в еквіваленті за підсумками розміщення ОВДП цього тижня, з них 102 млн дол. - у валютних паперах", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 3 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 797 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 967 млн грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 102 млн дол. під 4,08% з погашенням через 1,5 року.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 111* 112 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000236624 Дорозміщення

UA4000236228 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 26.08.2025 26.08.2025 Дата оплати за придбані облігації 27.08.2025 27.08.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 10.09.2025 Дата оплати відсотків 15.04.2026 11.03.2026 Дата оплати відсотків 14.10.2026 09.09.2026 Дата оплати відсотків 10.03.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 Термін обігу (днів) 413 560 Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 869 023 000 739 235 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 869 023 000 739 235 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6 395 369 000 7 612 568 000 Кількість поданих заявок, шт. 28 10 Кількість задоволених заявок, шт. 28 10 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 Надходження до бюджету 3 038 588 089.11 797 393 402.51 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 113 114 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000236475 Дорозміщення

UA4000236806

(Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 100 000 Дата розміщення 26.08.2025 26.08.2025 Дата оплати за придбані облігації 27.08.2025 27.08.2025 Дата оплати відсотків 01.10.2025 18.09.2025 Дата оплати відсотків 01.04.2026 19.03.2026 Дата оплати відсотків 30.09.2026 17.09.2026 Дата оплати відсотків 31.03.2027 18.03.2027 Дата оплати відсотків 29.09.2027 Дата оплати відсотків 29.03.2028 Дата оплати відсотків 27.09.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 88.85 20.75 Номінальний рівень дохідності, % 17.77 4.15 Термін обігу (днів) 1 127 568 Дата погашення 27.09.2028 18.03.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 903 642 000 389 792 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 903 642 000 100 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 880 431 000 250 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 18 69 Кількість задоволених заявок, шт. 18 65 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 5.00 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 4.00 Встановлена дохідність, % 17.80 4.15 Середньозважена дохідність, % 17.80 4.08 Надходження до бюджету 967 337 645.88 101 943 369.70 * - військові облігації Дані: Мінфін України



