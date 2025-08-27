Фінансові новини
- |
- 27.08.25
- |
- 07:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін на аукціонах ОВДП 26 серпня залучив до держбюджету 4,8 млрд грн та $101,9 млн
Міністерство фінансів України 26 серпня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Державний бюджет України поповнився на 9 млрд грн в еквіваленті за підсумками розміщення ОВДП цього тижня, з них 102 млн дол. - у валютних паперах", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 3 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 797 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 967 млн грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.
Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 102 млн дол. під 4,08% з погашенням через 1,5 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|111*
|112
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236624
|Дорозміщення
UA4000236228
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|26.08.2025
|26.08.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|27.08.2025
|27.08.2025
|Дата оплати відсотків
|15.10.2025
|10.09.2025
|Дата оплати відсотків
|15.04.2026
|11.03.2026
|Дата оплати відсотків
|14.10.2026
|09.09.2026
|Дата оплати відсотків
|10.03.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|Термін обігу (днів)
|413
|560
|Дата погашення
|14.10.2026
|10.03.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 869 023 000
|739 235 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 869 023 000
|739 235 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|6 395 369 000
|7 612 568 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|28
|10
|Кількість задоволених заявок, шт.
|28
|10
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Надходження до бюджету
|3 038 588 089.11
|797 393 402.51
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|113
|114
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236475
|Дорозміщення
UA4000236806
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|100 000
|Дата розміщення
|26.08.2025
|26.08.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|27.08.2025
|27.08.2025
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|18.09.2025
|Дата оплати відсотків
|01.04.2026
|19.03.2026
|Дата оплати відсотків
|30.09.2026
|17.09.2026
|Дата оплати відсотків
|31.03.2027
|18.03.2027
|Дата оплати відсотків
|29.09.2027
|Дата оплати відсотків
|29.03.2028
|Дата оплати відсотків
|27.09.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|88.85
|20.75
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.77
|4.15
|Термін обігу (днів)
|1 127
|568
|Дата погашення
|27.09.2028
|18.03.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|903 642 000
|389 792 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|903 642 000
|100 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|5 880 431 000
|250 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|18
|69
|Кількість задоволених заявок, шт.
|18
|65
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.70
|4.00
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|4.15
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|4.08
|Надходження до бюджету
|967 337 645.88
|101 943 369.70
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
|У президента Польщі заперечили, що його вето позбавляє Україну Starlink
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Мінфін на аукціонах ОВДП 26 серпня залучив до держбюджету 4,8 млрд грн та $101,9 млн
|Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у липні скоротився майже на 40%, кількість - на 22%
|Долар США дешевшає до основних світових валют
|Європейські фондові індекси знижуються у вівторок
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4316 грн/$1
|Банки вперше ввезли в Україну більше готівкових євро ніж доларів
Бізнес
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі