Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін на аукціонах ОВДП 26 серпня залучив до держбюджету 4,8 млрд грн та $101,9 млн

23:53 26.08.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 26 серпня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Державний бюджет України поповнився на 9 млрд грн в еквіваленті за підсумками розміщення ОВДП цього тижня, з них 102 млн дол. - у валютних паперах", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 3 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 797 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 967 млн грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 102 млн дол. під 4,08% з погашенням через 1,5 року.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону111*112
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000236624		Дорозміщення
UA4000236228
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 26.08.2025 26.08.2025
Дата оплати за придбані облігації 27.08.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків 15.10.2025 10.09.2025
Дата оплати відсотків 15.04.2026 11.03.2026
Дата оплати відсотків 14.10.2026 09.09.2026
Дата оплати відсотків  10.03.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10
Термін обігу (днів) 413 560
Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 869 023 000 739 235 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 869 023 000 739 235 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6 395 369 000 7 612 568 000
Кількість поданих заявок, шт. 28 10
Кількість задоволених заявок, шт. 28 10
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10
Надходження до бюджету 3 038 588 089.11 797 393 402.51

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону113114
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000236475		Дорозміщення
UA4000236806
 (Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 100 000
Дата розміщення 26.08.2025 26.08.2025
Дата оплати за придбані облігації 27.08.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків 01.10.2025 18.09.2025
Дата оплати відсотків 01.04.2026 19.03.2026
Дата оплати відсотків 30.09.2026 17.09.2026
Дата оплати відсотків 31.03.2027 18.03.2027
Дата оплати відсотків 29.09.2027 
Дата оплати відсотків 29.03.2028 
Дата оплати відсотків 27.09.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 88.85 20.75
Номінальний рівень дохідності, % 17.77 4.15
Термін обігу (днів) 1 127 568
Дата погашення 27.09.2028 18.03.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 903 642 000 389 792 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 903 642 000 100 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 880 431 000 250 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 18 69
Кількість задоволених заявок, шт. 18 65
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 5.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 4.00
Встановлена дохідність, % 17.80 4.15
Середньозважена дохідність, % 17.80 4.08
Надходження до бюджету 967 337 645.88 101 943 369.70

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес