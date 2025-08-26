Долар США дешевшає до основних світових валют

Курс долара США знижується в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,27%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,19%.

Тиск на американську валюту чинять очікування швидкого переходу Федеральної резервної системи (ФРС) до зниження базової відсоткової ставки, а також сумніви в здатності Федрезерву зберігати незалежність і проводити грошово-кредитну політику без втручання з боку Білого дому.

Президент США Дональд Трамп оголосив напередодні, що ухвалив рішення про звільнення членкині правління ФРС Лізи Кук у зв'язку з шахрайством у сфері іпотеки. "Я дійшов висновку, що є достатні підстави відсторонити вас від займаної посади", - написав Трамп у листі Кук, який було опубліковано в соціальній мережі Truth Social.

Кук відреагувала заявою, що не має наміру залишати свою посаду. За її словами, президент Трамп не має повноважень на її звільнення через відсутність законних підстав для ухвалення такого рішення.

Заява Трампа про звільнення Лізи Кук наразі мала лише скромний вплив на долар, зазначає аналітик MUFG Bank Лі Хардман. При цьому експерт вважає, що посилення тиску президента США на ФРС може призвести до ще більшого падіння курсу валюти США.

Аналітики Morgan Stanley тепер очікують, що в поточному році Федрезерв зробить два зниження ключової ставки по 25 базисних пунктів - у вересні та грудні. Наступного року центробанк знижуватиме ставку щоквартально і до кінця 2026 року вона досягне діапазону 2,75-3%, вважають у банку. Раніше в Morgan Stanley прогнозували, що ФРС утримуватиме ставку на поточному рівні до березня 2026 року.

Причиною перегляду прогнозу став виступ глави американського ЦБ Джерома Пауелла на економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі минулої п'ятниці. Риторика Пауелла, який раніше робив акцент на стійкості підвищеної інфляції та низькому рівні безробіття, кардинально змінилася, зазначають аналітики Morgan Stanley. На їхню думку, ФРС може вжити випереджальних заходів, щоб запобігти погіршенню ситуації на ринку праці.

Ринок оцінює ймовірність зниження ключової процентної ставки ФРС на вересневому засіданні в 84,2%, за даними FedWatch.

Цього тижня учасники ринку чекатимуть виходу важливих статданих США. Пізніше у вівторок буде опубліковано індекс довіри споживачів до американської економіки, а в п'ятницю - дані про доходи і витрати американців, що включають ключовий показник інфляції (індекс PCE Core), відстежуваний ФРС.

У п'ятницю також будуть оприлюднені дані щодо інфляції в Німеччині, Франції, Італії та Іспанії.

Євро за даними на 15:12 EET дорожчає на 0,34% і торгується по $1,1659.

Фунт стерлінгів піднімається на 0,25% - до $1,3489.

Курс долара в парі з єною знижується на 0,27% - до 147,37 єни.