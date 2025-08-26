Фінансові новини
- 26.08.25
- 19:19
Європейські фондові індекси знижуються у вівторок
13:31 26.08.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються у вівторок, інвестори оцінюють політичні новини з Франції, а також нові заяви президента США Дональда Трампа щодо мит.
Індекс Stoxx Europe 600 до 12:46 EET опустився на 0,74% - до 554,66 пункту.
Німецький DAX втрачає 0,57%, французький CAC 40 - 1,71%, італійський FTSE MIB - 0,94%, іспанський IBEX 35 - 0,92%. Британський FTSE знижується на 0,66% від рівня закриття п'ятниці (у понеділок лондонська біржа була закрита через Літній банківський вихідний).
Європейські інвестори побоюються дестабілізації в політичному житті Франції, де на 8 вересня заплановано голосування Національних зборів щодо питання про довіру уряду. Процедуру ініціював прем'єр-міністр країни Франсуа Байру, який раніше презентував план бюджету на 2026 рік, що передбачає підвищення податків і скорочення держвидатків, зокрема завдяки зменшенню пенсій і соціальних виплат.
Щоб уникнути відставки, уряду необхідно отримати абсолютну більшість голосів на свою підтримку.
Аналітик ING Кріс Тернер зазначає, що цифри не сприяють Байру. "Його центристська партія має 210 місць у парламенті, тоді як крайні ліві та крайні праві партії мають у сукупності 330 місць і вже заявили, що голосуватимуть проти", - написав експерт.
Тим часом американський президент у понеділок пообіцяв запровадити великі нові мита й обмеження на експорт чипів зі США для країн, у яких діють податки на цифрові послуги та пов'язані з цим регулятивні норми. Податки, які наразі стягують десятки країн, "спрямовані на те, щоб завдати шкоди або дискримінувати американський технологічний сектор", написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Як показали дані Національного статистичного управління Insee, що вийшли у вівторок, індекс споживчої довіри у Франції в серпні знизився до 87 пунктів з 88 у липні. Серпневе значення індексу стало найнижчим із жовтня 2023 року. Аналітики очікували зростання показника до 90 пунктів, за даними Trading Economics.
Пізніше цього тижня будуть опубліковані дані про інфляцію в Німеччині, Франції, Італії та Іспанії. Ринок також чекає на квартальну звітність європейського виробника алкоголю Pernod Ricard і американського чіпмейкера Nvidia.
Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції норвезького виробника добрив Yara International (+4,6%), тоді як найсильніше падіння в його складі (на 7,2%) демонструють котирування паперів французького розробника ПЗ для бізнесу Sopra Steria Group.
Помітно скорочується капіталізація французьких банків, зокрема Societe Generale - на 6,8%, Credit Agricole - на 5,6%, BNP Paribas - на 5,1%.
На торгах у Німеччині в зниженні лідирує Commerzbank, який втрачає 5,6% ринкової вартості. Раніше аналітики Bank of America погіршили рекомендацію для його паперів до "нижче ринку". Найбільший підйом демонструє Bayer (+1,6%).
Акції британської дистриб'юторської та аутсорсингової Bunzl, дорожчають на 4,1% на обнадійливій звітності та новинах про відновлення програми зворотного викупу акцій.
Капіталізація датської Orsted A/S підвищується також на 4,1% після різкого скорочення за підсумками попередньої сесії на новинах про призупинення великого проекту компанії в США.
Папери British American Tobacco дешевшають на 1,3% на тлі повідомлень про відставку її головної фінансової директорки Сораї Бенчик, яка обіймала цю посаду лише 15 місяців.
