Європейські фондові індекси знижуються у вівторок

13:31 26.08.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються у вівторок, інвестори оцінюють політичні новини з Франції, а також нові заяви президента США Дональда Трампа щодо мит.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:46 EET опустився на 0,74% - до 554,66 пункту.

Німецький DAX втрачає 0,57%, французький CAC 40 - 1,71%, італійський FTSE MIB - 0,94%, іспанський IBEX 35 - 0,92%. Британський FTSE знижується на 0,66% від рівня закриття п'ятниці (у понеділок лондонська біржа була закрита через Літній банківський вихідний).

Європейські інвестори побоюються дестабілізації в політичному житті Франції, де на 8 вересня заплановано голосування Національних зборів щодо питання про довіру уряду. Процедуру ініціював прем'єр-міністр країни Франсуа Байру, який раніше презентував план бюджету на 2026 рік, що передбачає підвищення податків і скорочення держвидатків, зокрема завдяки зменшенню пенсій і соціальних виплат.

Щоб уникнути відставки, уряду необхідно отримати абсолютну більшість голосів на свою підтримку.

Аналітик ING Кріс Тернер зазначає, що цифри не сприяють Байру. "Його центристська партія має 210 місць у парламенті, тоді як крайні ліві та крайні праві партії мають у сукупності 330 місць і вже заявили, що голосуватимуть проти", - написав експерт.

Тим часом американський президент у понеділок пообіцяв запровадити великі нові мита й обмеження на експорт чипів зі США для країн, у яких діють податки на цифрові послуги та пов'язані з цим регулятивні норми. Податки, які наразі стягують десятки країн, "спрямовані на те, щоб завдати шкоди або дискримінувати американський технологічний сектор", написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Як показали дані Національного статистичного управління Insee, що вийшли у вівторок, індекс споживчої довіри у Франції в серпні знизився до 87 пунктів з 88 у липні. Серпневе значення індексу стало найнижчим із жовтня 2023 року. Аналітики очікували зростання показника до 90 пунктів, за даними Trading Economics.

Пізніше цього тижня будуть опубліковані дані про інфляцію в Німеччині, Франції, Італії та Іспанії. Ринок також чекає на квартальну звітність європейського виробника алкоголю Pernod Ricard і американського чіпмейкера Nvidia.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції норвезького виробника добрив Yara International (+4,6%), тоді як найсильніше падіння в його складі (на 7,2%) демонструють котирування паперів французького розробника ПЗ для бізнесу Sopra Steria Group.

Помітно скорочується капіталізація французьких банків, зокрема Societe Generale - на 6,8%, Credit Agricole - на 5,6%, BNP Paribas - на 5,1%.

На торгах у Німеччині в зниженні лідирує Commerzbank, який втрачає 5,6% ринкової вартості. Раніше аналітики Bank of America погіршили рекомендацію для його паперів до "нижче ринку". Найбільший підйом демонструє Bayer (+1,6%).

Акції британської дистриб'юторської та аутсорсингової Bunzl, дорожчають на 4,1% на обнадійливій звітності та новинах про відновлення програми зворотного викупу акцій.

Капіталізація датської Orsted A/S підвищується також на 4,1% після різкого скорочення за підсумками попередньої сесії на новинах про призупинення великого проекту компанії в США.

Папери British American Tobacco дешевшають на 1,3% на тлі повідомлень про відставку її головної фінансової директорки Сораї Бенчик, яка обіймала цю посаду лише 15 місяців.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

