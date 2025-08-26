Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4316 грн/$1
12:37 26.08.2025
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 26 серпня 2025 року.
|Показник
|25.08.2025
|26.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4194
|41.4316
|0.03
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 26 серпня - 41,4300 грн.
