Ціни на золото досягли 2-тижневого максимуму на тлі ескалації конфлікту між Трампом і ФРС після звільнення Кук

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у вівторок, оскільки попит на безпечні активи підтримали побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи після того, як президент Дональд Трамп заявив про звільнення губернатора Лізи Кук.

Падіння курсу долара також позитивно вплинуло на ціни на золото та інші метали, які останніми днями демонстрували нестабільну динаміку на тлі підвищеної невизначеності щодо напрямку процентних ставок у США.

О 06:24 EET спотове золото подорожчало на 0,3% до 3375,29 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в жовтні подорожчали на 0,2% до 3423,95 доларів за унцію. Спотові ціни ненадовго досягли двотижневого максимуму в 3386,49 доларів за унцію.

Трамп заявив у публічно опублікованому листі, що вимагає негайного звільнення Кук, стверджуючи, що має для цього достатні підстави через звинувачення у шахрайстві з іпотекою проти губернатора ФРС.

Кук відкинула звинувачення, заявивши, що Трамп «не має повноважень» звільняти її і що вона залишиться на своїй посаді.

Звільнення Кук є останньою атакою Трампа на ФРС і відбувається в той час, коли президент прагне отримати більший вплив на діяльність ФРС з встановлення ставок. Заміна Кук на свого кандидата може дати Трампу більший вплив у раді ФРС, що складається з семи членів, до якої наразі входять двоє його кандидатів - губернатор Крістофер Уоллер і заступник голови з нагляду Мішель Боуман.

Воллер і Боуман проголосували за зниження ставки під час липневого засідання ФРС, відповідно до вимог Трампа.

Раніше Трамп висловив можливість звільнення голови ФРС Джерома Пауелла, оскільки той в основному відхилив заклики до негайного зниження ставок. Але минулого тижня Пауелл дещо пом'якшив свою позицію, висловивши можливість зниження ставок у вересні на тлі певної слабкості ринку праці.

Однак він все ще залишався в основному невизначеним щодо подальшого пом'якшення політики.

Повторні атаки президента на ФРС викликали нові побоювання щодо незалежності центрального банку, що в довгостроковій перспективі може зашкодити економічній надійності США.

Це, в свою чергу, сприяло купівлі золота та інших дорогоцінних металів як безпечних активів.

Ціни на метали в цілому виграли від слабкості долара після кроку Трампа, хоча індекс долара відновився до рівня вище 98 пунктів.

Спотова ціна на платину зросла на 0,1% до 1346,40 доларів за унцію, а спотова ціна на срібло зросла на 0,7% до 38,8525 доларів за унцію. Обидва метали випередили золото в останні місяці, оскільки через багаторічну низьку прибутковість трейдери шукали можливості для купівлі інших дорогоцінних металів.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів подорожчали на 0,7% до 9 848,85 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь на COMEX подорожчали на 0,4% до 4,550 доларів за фунт.

Промислові метали різко подорожчали минулого тижня, оскільки сигнали ФРС про можливе зниження ставок підвищили апетит до ризику. Ця тенденція принесла обмежений прибуток золоту та дорогоцінним металам.