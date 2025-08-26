Азіатські акції падають на тлі ослаблення оптимізму щодо зниження ставок у США. Технологічний сектор на межі перед оголошенням результатів Nvidia

Більшість азіатських акцій у вівторок знизилися, оскільки оптимізм щодо зниження процентних ставок у США вичерпався, а інвестори продовжують утримуватися від купівлі акцій технологічних компаній в очікуванні ключових результатів Nvidia.

Китайські акції зупинилися після зростання до багаторічних максимумів у понеділок, а японські акції коливалися нижче рекордних максимумів. Збитки в секторі сировинних акцій також негативно вплинули на австралійські ринки.

Азіатські ринки слідували за падінням ф'ючерсів на Волл-стріт, оскільки раптове звільнення президентом США Дональдом Трампом губернатора Федеральної резервної системи Лізи Кук викликало занепокоєння щодо незалежності ФРС. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% на азіатських торгах, раніше впавши на 0,4%.

Нічні втрати на Волл-стріт також поширилися на Азію, оскільки обережність щодо процентних ставок і прибутки Nvidia негативно вплинули на ризикові активи.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли приблизно на 0,1% кожен. CSI 300 залишився близьким до трирічного максимуму, тоді як Shanghai Composite коливався нижче свого найвищого рівня за майже десятиліття.

Індекс Hang Seng у Гонконзі впав на 0,2% з майже чотирирічного максимуму.

Китайські ринки різко зросли протягом серпня на тлі зростаючих очікувань, що Пекін надасть додаткову економічну допомогу, зокрема заходи, спрямовані на стимулювання споживання та підтримку місцевої промисловості.

Китайські технологічні акції відіграли важливу роль у цьому підйомі, а виробники мікросхем отримали підтримку від Пекіна, який просуває мікросхеми місцевого виробництва, одночасно ретельно вивчаючи пропозиції від Nvidia.

Аналітики HSBC в недавній замітці зазначили, що очікують, що китайські акції продовжать демонструвати кращі результати цього року, а також підвищили свої цільові показники на кінець року для китайських бірж.

Цього тижня свої фінансові результати оголосять низка великих компаній, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, зокрема PetroChina Co Ltd, Ping An Insurance, Meituan, Trip.com і China Overseas у вівторок і середу.

China Life Insurance Co Ltd, Haier Smart Home Co Ltd, CNOOC Ltd, Li Auto, Alibaba Group і кілька великих китайських банків оголосять свої результати в кінці тижня.

Японський та південнокорейський ринки зазнали найбільших втрат серед азіатських ринків у вівторок. Індекси Nikkei 225 та TOPIX втратили близько 0,9% кожен, а KOSPI - 1%.

Обидва регіони зазнали тиску через втрати акцій технологічних компаній, оскільки інвестори зафіксували частину прибутку в цьому секторі напередодні оприлюднення ключових фінансових результатів NVIDIA Corporation, які мають бути опубліковані в середу.

Японський постачальник Nvidia Advantest Corp. та інвестор Nvidia SoftBank Group Corp. впали відповідно на 1% та 2,5%. У Південній Кореї постачальники мікросхем пам'яті SK Hynix Inc та Samsung Electronics Co Ltd впали на 0,4% та 2%.

Тайванська компанія TSMC, основний постачальник Nvidia, залишилася без змін на біржі в Тайбеї.

Прибутки Nvidia з'явилися на тлі зростаючих сумнівів щодо довгострокових перспектив штучного інтелекту - сумнівів, які минулого тижня завдали удару по акціях технологічних компаній. Nvidia в основному вважається барометром попиту на штучний інтелект і технології, і будь-які ознаки слабкості прибутку можуть спричинити подальші втрати в технологічному секторі.

Очікується, що Nvidia також вирішить проблему потенційних перешкод для продажів у Китаї, особливо з огляду на те, що Пекін ретельно вивчає її чіп H20, розроблений спеціально для китайського ринку.

У Японії Nissan Motor Co., Ltd. показала найгірші результати на Nikkei, впавши на 6% після того, як її другий за величиною акціонер, Mercedes-Benz, заявив, що продасть свою частку в автовиробнику вартістю приблизно 346 мільйонів доларів.

У вівторок азіатські ринки в цілому продемонстрували падіння. Австралійський індекс ASX 200 втратив 0,6% через збитки в гірничодобувній галузі після того, як великий виробник залізної руди Fortescue Metals Group Ltd опублікував невтішні річні фінансові результати. Акції компанії втратили 1,6%, а акції більших конкурентів BHP Group Ltd і Rio Tinto Ltd впали приблизно на 0,5% кожна.

Збитки гірничодобувних компаній значною мірою компенсували зростання акцій оператора супермаркетів Coles Group Ltd на понад 8% після того, як компанія оголосила про позитивний початок 2026 фінансового року, що допомогло інвесторам не звертати уваги на посередні прибутки за 2025 фінансовий рік. Акції конкурента Coles, Woolworths Ltd, зросли на 2,4% і в середу компанія опублікує свої річні фінансові результати.

Індекс Straits Times у Сінгапурі впав на 0,3%.

Індійський індекс Nifty 50 впав на 0,7% під час ранкових торгів, а місцеві ринки готуються до певних труднощів цього тижня, оскільки наближається термін, встановлений Трампом 27-28 серпня, для введення 50% мит на товари з Нью-Делі.

Митні тарифи Трампа спрямовані на обмеження закупівель Індією російської нафти. Однак будь-які перебої в постачанні нафти до Індії становлять серйозну загрозу для економіки Південної Азії, з огляду на її значну залежність від імпорту нафти.