Долар падає після звільнення Трампом Кук з ФРС

Американський долар втратив прибутки на початку торгів в Азії у вівторок після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що звільняє губернатора Федеральної резервної системи Лізу Кук з її посади за нібито вчинення іпотечного шахрайства.

Індекс долара впав на 0,3% до 98,187 після того, як Трамп оголосив про це в листі до Кук, який він опублікував у соціальних мережах. Падіння відбулося після того, як у понеділок американська валюта продемонструвала найбільше денне зростання за місяць.

«Ринки не панікують, але вони переоцінюють ситуацію, і після звільнення Кук зниження ставок виглядає більш імовірним», - сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo в Сінгапурі.

«Але справа не тільки в зниженні ставок, а й у незалежності ФРС та зростаючих інституційних ризиках у США».

Безпрецедентний крок Трампа означає різке загострення боротьби президента з ФРС, яку він звинувачує в тому, що вона не знижує процентні ставки достатньо швидко, і посилює занепокоєння інвесторів щодо незалежності центрального банку США.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США впала на 3,6 базисних пункти до 3,694% після цього кроку, тоді як прибутковість довгострокових 30-річних облігацій зросла на 3,3 базисних пункти до 4,922%.

«Звільнення президентом Трампом губернатора Федеральної резервної системи Лізи Кук, яке відбулося після його безжального тиску на голову ФРС Джерома Пауелла, що змусило останнього поступитися минулого тижня, знову піднімає питання щодо незалежності Федеральної резервної системи та ще більше підриває її здатність проводити неупереджену монетарну політику, вільну від політичного впливу», - зазначив Тоні Сикамор, аналітик ринку в IG у Сіднеї.

Долар торгувався по 147,18 єни, що на 0,4% вище, ніж наприкінці торгової сесії в США.

Євро подорожчав на 0,2% в Азії, досягнувши 1,1650 долара, змінивши тенденцію до зниження після того, як три основні опозиційні партії Франції заявили, що не підтримають вотум довіри, який прем'єр-міністр Франсуа Байру оголосив на 8 вересня щодо своїх планів щодо радикальних бюджетних скорочень, що збільшило ймовірність того, що уряд меншості країни буде усунутий наступного місяця.

Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,3483 долара, що на 0,2% вище за день.

Офшорний юань торгувався на рівні 7,1527 юаня за долар, що на 0,2% вище і торгується поблизу найсильнішого рівня за місяць, оскільки зростання на китайському фондовому ринку набирає обертів, а індекс Shanghai Composite у понеділок досяг найвищого рівня за десятиліття.

Австралійський долар торгувався на рівні 0,64915 долара, що на 0,15% вище на початку торгів, напередодні оприлюднення протоколу серпня засідання Резервного банку Австралії. Новозеландський долар торгувався на 0,1% вище на рівні 0,5856 долара.

Криптовалюти коливалися між прибутками та збитками після декількох днів нестабільної торгівлі, при цьому біткойн впав на 0,2%, продовжуючи чотириденну серію збитків, а ефір знизився на 0,1%.