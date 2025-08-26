Волл-стріт завершила день падінням, оскільки трейдери зосередилися на Nvidia та ФРС після минулотижневого зростання

Акції на Волл-стріт завершили день падінням у понеділок, оскільки інвестори аналізували перспективи процентних ставок у США та очікували на квартальні результати виробника чіпів для штучного інтелекту Nvidia, які будуть оприлюднені цього тижня, одночасно перетравлюючи п'ятничне зростання, яке підняло індекс Dow Jones Industrial Average до рекордного рівня закриття.

У п'ятницю акції стрибнули після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл на симпозіумі в Джексон-Холі натякнув, що на засіданні центрального банку у вересні може бути розглянуто питання про зниження процентної ставки, посилаючись на нещодавню слабкість ринку праці.

«Ринок переживає похмілля після Джексон-Холу», - сказав Джейк Доллархайд, генеральний директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома. «Інвестори трохи перепочивають».

Індекс цін на особисті споживчі витрати - ключовий показник інфляції ФРС - має бути опублікований у п'ятницю, а офіційні дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі очікуються наступного тижня. Ці звіти будуть мати вирішальне значення, особливо після того, як Пауелл заявив, що зниження ставки не є певним.

«Зараз основна увага прикута до ринку праці», - сказав Брайан Клімке, інвестиційний директор Cetera Investment Management.

«Ринок праці трохи сповільнюється, а економіка слабшає, тому ФРС потрібно діяти якомога швидше, і вони це теж розуміють».

Nvidia піднялася на 1% напередодні оприлюднення квартального звіту в середу, який стане одним з найочікуваніших подій тижня на Волл-стріт і вирішальним випробуванням для гарячої торгівлі штучним інтелектом.

Оскільки Nvidia становить близько 8% індексу S&P 500, результати найдорожчої компанії світу впливають на величезну кількість американців, які використовують індексні інвестиційні фонди для накопичення коштів на пенсію.

«З точки зору учасників ринку, це надзвичайно важлива подія», - сказав Майкл Грін, портфельний менеджер Simplify Asset Management.

Коментарі Пауелла в п'ятницю спонукали великі брокерські компанії переглянути свої очікування, і Barclays, BNP Paribas та Deutsche Bank зараз прогнозують зниження вартості запозичень на 25 базисних пунктів наступного місяця.

За даними FedWatch Tool від CME Group, трейдери зараз вбачають 84% ймовірність зниження ставки ФРС у вересні. Коментарі політиків Джона Вільямса та Лорі Логан пізніше цього дня будуть ретельно проаналізовані, щоб з'ясувати, чи поділяють вони політичні погляди Пауелла.

Індекс S&P 500 знизився на 0,43% і завершив сесію на рівні 6439,32 пунктів.

Nasdaq знизився на 0,22% до 21 449,29 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,77% до 45 282,47 пунктів.

Дев'ять з 11 секторальних індексів S&P 500 впали, на чолі з індексом споживчих товарів, який знизився на 1,62%, за ним слідував індекс охорони здоров'я, який втратив 1,44%. Оптимізм п'ятниці допоміг індексу Dow закритися на рекордно високому рівні вперше з грудня 2024 року, а індекс S&P 500 зафіксував найсильніше одноденне зростання з травня.

У понеділок Jefferies стала останньою брокерською компанією, яка підвищила свій річний прогноз для S&P 500.

Компанія з виробництва напоїв Keurig Dr Pepper впала на 11,5% після заяви про намір придбати JDE Peet's за 18,4 млрд доларів готівкою.

Акції меблевих ритейлерів RH і Wayfair впали більш ніж на 5% після того, як президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що його адміністрація розслідуватиме мита на імпорт меблів.

Акції Intel впали на 1% після того, як Трамп заявив, що уряд США придбає частку в цьому виробнику мікросхем. Він також заявив, що укладе інші угоди, подібні до угоди з Intel.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 14,2 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,1 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 4,0 до 1.

S&P 500 зафіксував 17 нових максимумів і жодного нового мінімуму; Nasdaq зафіксував 125 нових максимумів і 39 нових мінімумів.