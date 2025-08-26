Бізнес цьогоріч вже отримав ₴54 мільярди доступних кредитів

Українські підприємці з початку 2025 року залучили 18 тис. пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму понад 54 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

"З початку 2025 року бізнес залучив 18 тис. пільгових кредитів на загальну суму понад 54 млрд грн. З них минулого тижня - 463 кредити на суму понад 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Основними отримувачами кредитів стали підприємства переробної промисловості, агросектору та сфери гуртової і роздрібної торгівлі.

За напрямами кредитування найбільші суми спрямовано на: розвиток переробної промисловості - 15,3 млрд грн; інвестиційні кредити - 14,2 млрд грн; кредитування у зоні високого воєнного ризику - 12,9 млрд грн.

Загалом від запуску програми у лютому 2020 року бізнес залучив 122,5 тис. кредитів на суму близько 420 млрд грн, з них понад 87,6 тис. кредитів на суму понад 330 млрд грн - з початку воєнного стану.

Найактивнішими регіонами за обсягами кредитування від старту програми залишаються Київ, Львівська, Дніпропетровська, Київська та Харківська області. Програму реалізують 46 уповноважених банків.