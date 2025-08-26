Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес цьогоріч вже отримав ₴54 мільярди доступних кредитів

16:51 25.08.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Українські підприємці з початку 2025 року залучили 18 тис. пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму понад 54 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

"З початку 2025 року бізнес залучив 18 тис. пільгових кредитів на загальну суму понад 54 млрд грн. З них минулого тижня - 463 кредити на суму понад 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Основними отримувачами кредитів стали підприємства переробної промисловості, агросектору та сфери гуртової і роздрібної торгівлі.

За напрямами кредитування найбільші суми спрямовано на: розвиток переробної промисловості - 15,3 млрд грн; інвестиційні кредити - 14,2 млрд грн; кредитування у зоні високого воєнного ризику - 12,9 млрд грн.

Загалом від запуску програми у лютому 2020 року бізнес залучив 122,5 тис. кредитів на суму близько 420 млрд грн, з них понад 87,6 тис. кредитів на суму понад 330 млрд грн - з початку воєнного стану.

Найактивнішими регіонами за обсягами кредитування від старту програми залишаються Київ, Львівська, Дніпропетровська, Київська та Харківська області. Програму реалізують 46 уповноважених банків.
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес