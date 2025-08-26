Авторизация

Долар США зміцнюється до євро, фунта та єни

15:39 25.08.2025

Фінанси

 

Курс долара США підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,12%.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл наголосив на зростанні ризиків для американського ринку праці під час виступу на економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі минулої п'ятниці.

"Зміна балансу ризиків в економіці США може вимагати коригування грошово-кредитної політики Федрезервом", - сказав він.

Заяви Пауелла зміцнили надії на швидке зниження ключової процентної ставки ФРС. Імовірність того, що американський ЦБ опустить ставку на засіданні у вересні, тепер оцінюється ринком у 83,3%, за даними FedWatch.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг США на рівні "AA+" зі "стабільним" прогнозом.

Як зазначається в пресрелізі агентства, рейтинг підтримується великим розміром економіки країни, високим рівнем доходу на душу населення, динамічним діловим середовищем і винятковою фінансовою гнучкістю в залученні фінансування завдяки ролі долара США як провідної світової резервної валюти.

Серед несприятливих рейтингових чинників експерти Fitch відзначають високий дефіцит бюджету США, істотні процентні виплати за боргом, а також високий і зростаючий рівень держборгу.

Fitch також підтвердило рейтинг Великої Британії на рівні "AA-" зі "стабільним" прогнозом.

Індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни, який розраховує мюнхенський інститут економічних досліджень Ifo, у серпні підвищився до максимальних з квітня минулого року 89 пунктів з липневих 88,6 пункту. Індикатор, що оцінює поточну ситуацію, знизився до 86,4 пункту з 86,5 пункту в липні, тоді як підіндекс очікувань бізнесу на найближчі шість місяців піднявся до 91,6 з 90,8 пункту.

Євро за даними на 15:09 EET торгується зі зниженням на 0,17%, по $1,1700.

Пара фунт/долар опускається на 0,13% і перебуває на позначці $1,3509.

У парі з японською валютою долар дорожчає на 0,29% - до 147,36 єни.

Глава Банку Японії Кадзуо Уеда у своєму виступі в Джексон-Хоулі зазначив, що регулятор очікує подальшого зростання зарплат у країні, що створить умови для підвищення процентних ставок.

У липні японський ЦБ зберіг ключову ставку на колишньому рівні, водночас підвищивши прогнози інфляції та зростання економіки. Аналітики очікують, що регулятор підвищить ставку до кінця 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

