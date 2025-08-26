Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 04:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США зміцнюється до євро, фунта та єни
15:39 25.08.2025 |
Курс долара США підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у понеділок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,12%.
Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл наголосив на зростанні ризиків для американського ринку праці під час виступу на економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі минулої п'ятниці.
"Зміна балансу ризиків в економіці США може вимагати коригування грошово-кредитної політики Федрезервом", - сказав він.
Заяви Пауелла зміцнили надії на швидке зниження ключової процентної ставки ФРС. Імовірність того, що американський ЦБ опустить ставку на засіданні у вересні, тепер оцінюється ринком у 83,3%, за даними FedWatch.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг США на рівні "AA+" зі "стабільним" прогнозом.
Як зазначається в пресрелізі агентства, рейтинг підтримується великим розміром економіки країни, високим рівнем доходу на душу населення, динамічним діловим середовищем і винятковою фінансовою гнучкістю в залученні фінансування завдяки ролі долара США як провідної світової резервної валюти.
Серед несприятливих рейтингових чинників експерти Fitch відзначають високий дефіцит бюджету США, істотні процентні виплати за боргом, а також високий і зростаючий рівень держборгу.
Fitch також підтвердило рейтинг Великої Британії на рівні "AA-" зі "стабільним" прогнозом.
Індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни, який розраховує мюнхенський інститут економічних досліджень Ifo, у серпні підвищився до максимальних з квітня минулого року 89 пунктів з липневих 88,6 пункту. Індикатор, що оцінює поточну ситуацію, знизився до 86,4 пункту з 86,5 пункту в липні, тоді як підіндекс очікувань бізнесу на найближчі шість місяців піднявся до 91,6 з 90,8 пункту.
Євро за даними на 15:09 EET торгується зі зниженням на 0,17%, по $1,1700.
Пара фунт/долар опускається на 0,13% і перебуває на позначці $1,3509.
У парі з японською валютою долар дорожчає на 0,29% - до 147,36 єни.
Глава Банку Японії Кадзуо Уеда у своєму виступі в Джексон-Хоулі зазначив, що регулятор очікує подальшого зростання зарплат у країні, що створить умови для підвищення процентних ставок.
У липні японський ЦБ зберіг ключову ставку на колишньому рівні, водночас підвищивши прогнози інфляції та зростання економіки. Аналітики очікують, що регулятор підвищить ставку до кінця 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
ТОП-НОВИНИ
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Бізнес цьогоріч вже отримав ₴54 мільярди доступних кредитів
|Долар США зміцнюється до євро, фунта та єни
|Європейські акції знижуються на початку тижня
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4194 грн/$1
|Чистий прибуток банків України за 7 міс.-2025 скоротився на 1,2%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.08.25
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц