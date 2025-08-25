Європейські акції знижуються на початку тижня

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно знижуються в понеділок після ралі минулого тижня, спричиненого м'якими сигналами з приводу грошово-кредитної політики в США.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:11 EET опустився на 0,25% - до 559,86 пункту.

Німецький індикатор DAX втратив 0,42%, французький CAC 40 - 0,59%, іспанський IBEX 35 - 0,52%. Італійський FTSE MIB додав 0,07%. Британська біржа закрита у зв'язку з Літнім банківським вихідним.

Підтримку світовим ринкам наприкінці минулого тижня надали слова голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, що ризики для американського ринку праці зросли, а це може вимагати коригування грошово-кредитної політики.

Тим часом індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни в серпні підвищився до 89 пунктів з липневих 88,6 пункту, повідомив мюнхенський інститут економічних досліджень Ifo. Значення індикатора стало максимальним з квітня минулого року.

Пізніше цього тижня будуть опубліковані дані про інфляцію в Німеччині, Франції, Італії та Іспанії. Також ринок чекає на квартальну звітність європейського виробника алкоголю Pernod Ricard і американського чипмейкера Nvidia Corp.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції нідерландського виробника кави JDE Peet's, що дорожчають на 17%. Американський виробник безалкогольних напоїв, чаю, кави, а також кавоварок і комплектувальних Keurig Dr Pepper досяг угоди про купівлю компанії за 15,7 млрд євро.

Найбільше падіння у зведеному індексі демонструють котирування акцій данської Orsted A/S, які падають майже на 16% на новинах про припинення будівництва великого проєкту в США за розпорядженням влади країни. Повідомляється, що проєкт був готовий приблизно на 80%.

Капіталізація інших компаній у сфері відновлюваної енергетики, Vestas Wind і Siemens Energy, опускається на 3,9% і 1,1% відповідно.

Ринкова вартість французької фармацевтичної компанії Valneva падає на 22% після того, як американський регулятор призупинив ліцензію вакцини від лихоманки чикунгунья.

У Франкфурті акції RWE і Zalando дешевшають більш ніж на 1%. У Парижі папери Vinci падають на 2,4%, Bouygues - на 1,9%, Michelin - на 1,8%.