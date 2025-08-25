Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4194 грн/$1
12:45 25.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 25 серпня 2025 року.
|Показник
|22.08.2025
|25.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2645
|41.4194
|0.38
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 25 серпня - 41,2839 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
