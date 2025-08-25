ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.08.25

Банки України за січень-липень 2025 року отримали 95,50 млрд грн чистого прибутку, що на 1,2% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Згідно з його даними, чистий процентний дохід зріс на 14,3% - до 151,74 млрд грн, чистий комісійний - на 12%, до 35,41 млрд грн.