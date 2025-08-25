Авторизация

За тиждень Нацбанк продав 551 мільйон доларів

08:09 25.08.2025 |

Фінанси

 

За тиждень з 18 по 22 серпня Національний банк України продав на міжбанку 551,15 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 18 по 22 серпня Нацбанк продав на міжбанку 551,15 млн дол, що на 56,65 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюти.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на 22.08.25, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

