Фінансові новини
- |
- 25.08.25
- |
- 11:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За тиждень Нацбанк продав 551 мільйон доларів
08:09 25.08.2025 |
За тиждень з 18 по 22 серпня Національний банк України продав на міжбанку 551,15 млн дол, при цьому не купував валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 18 по 22 серпня Нацбанк продав на міжбанку 551,15 млн дол, що на 56,65 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюти.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
За матеріалами:
Економічна правда
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
ТОП-НОВИНИ
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
|Норвегія та Німеччина профінансують закупівлю двох систем Patriot для України
|WSJ: у Трампа схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM
|Допомога НАТО Україні сягне 50 мільярдів доларів у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|За тиждень Нацбанк продав 551 мільйон доларів
|Золото знизилося з двотижневого максимуму на тлі зростання долара
|Азіатські акції зростають на тлі зростаючих бетів на зниження процентних ставок у США та зростанні китайських технологічних компаній
|Долар намагається оговтатися від голубиних заяв Пауелла
|Dow досяг рекордного рівня, позаяк Волл-стріт натхнена промовою Пауелла
|Долар США стабільний до євро і фунта перед виступом Пауелла в Джексон-Хоулі
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT