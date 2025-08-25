Золото знизилося з двотижневого максимуму на тлі зростання долара

У понеділок золото знизилося з майже двотижневого максимуму на тлі зростання долара, хоча посилення очікувань щодо зниження процентних ставок у США після м'якої позиції голови ФРС Джерома Пауелла минулого тижня надало певну підтримку золоту.

О 04:56 EET спотове золото подешевшало на 0,2% до 3364,29 доларів за унцію, після того як у п'ятницю досягло найвищого рівня з 11 серпня.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подешевшали на 0,3% до 3409,60 доларів.

Індекс долара США зріс на 0,2% проти своїх конкурентів після падіння до чотиритижневого мінімуму, що зробило золото менш привабливим для закордонних покупців.

«У найближчій перспективі золото має пристойний рівень підтримки на рівні близько 3350 доларів, а м'які натяки Пауелла дозволили золоту досягти значного мінімуму в п'ятницю», - сказав старший аналітик City Index Мет Сімпсон.

«Для тривалого зростання, ймовірно, потрібні більш м'які показники інфляції PCE і слабкіші дані по зайнятості в майбутньому. Але з огляду на те, що інфляція, ймовірно, залишиться високою, зростання золота може залишитися обмеженим після очікуваного початкового відскоку».

У п'ятницю Пауелл натякнув на можливе зниження ставки на засіданні центрального банку США наступного місяця, заявивши, що ризики для ринку праці зростають, але інфляція залишається загрозою, і що рішення ще не є остаточним.

За даними CME FedWatch Tool, ринки зараз оцінюють ймовірність зниження ставки на чверть процентного пункту на засіданні 17 вересня у 87%, а до кінця року на 48 базисних пунктів.

Золото, як правило, дорожчає в умовах низьких процентних ставок, що знижує альтернативні витрати на утримання не прибуткового дорогоцінного металу.

Азіатські фондові ринки в понеділок продемонстрували зростання, оскільки інвестори вітали ймовірне відновлення зниження ставок у США.

Зараз інвестори очікують на оприлюднення в п'ятницю даних про споживчі ціни в США, які, як очікується, покажуть, що базова інфляція піднялася до найвищого рівня з кінця 2023 року - 2,9%.

В інших регіонах спотове срібло подешевшало на 0,1% до 38,77 долара за унцію, платина подешевшала на 0,4% до 1356,39 долара, а паладій подешевшав на 0,4% до 1122 доларів.