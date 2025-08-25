Азіатські акції зростають на тлі зростаючих бетів на зниження процентних ставок у США та зростанні китайських технологічних компаній

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, слідуючи за зростанням на Волл-стріт після того, як м'які сигнали від Федеральної резервної системи посилили бети на те, що в наступному місяці відбудеться зниження процентних ставок.

Китайські та гонконгські акції показали найкращі результати в регіоні, оскільки вони виграли від зростання місцевих акцій технологічних компаній та компаній, що займаються штучним інтелектом.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% на азіатських торгах, стабілізувавшись після того, як S&P 500 підскочив на 1,5% у п'ятницю. Зростання на Уолл-стріт було викликане головним чином сигналами голови ФРС Джерома Пауелла про більшу відкритість до зниження процентних ставок на тлі побоювань щодо охолодження ринку праці. Однак Пауелл все ще висловлював обережність щодо зниження ставок через невизначені перспективи інфляції.

За даними CME Fedwatch, після заяви Пауелла ринки почали робити бети на зниження ставок на 25 базисних пунктів у вересні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 1,3% і 1% відповідно, а індекс Hang Seng у Гонконзі піднявся на 2,2%.

CSI300 досяг найвищого рівня з середини 2022 року, а Shanghai Composite був близьким до 10-річного максимуму. Обидва індекси різко зросли в серпні на тлі зростання оптимізму щодо китайської економіки, поліпшення торговельних відносин із США та стабілізації місцевого зростання.

HSBC підвищив свої річні цілі для китайських фондових індексів, а аналітики прогнозують стійке зростання на місцевих ринках завдяки високій внутрішній ліквідності. Очікується, що торгівля інфраструктурою штучного інтелекту та домінування біотехнологій також сприятимуть зростанню китайських ринків.

Індекс Hang Seng наблизився до чотирирічного максимуму, головним чином завдяки зростанню місцевих акцій технологічних компаній та виробників мікросхем. Технологічний сектор отримав поштовх завдяки очікуванням зниження процентних ставок у США, що підвищує довгострокову привабливість цього сектору.

Виробники мікросхем продемонстрували зростання на тлі посилення заохочення з боку Пекіна китайських розробників, особливо в галузі штучного інтелекту, до використання мікросхем місцевого виробництва. Це сталося незабаром після того, як велика компанія в галузі штучного інтелекту NVIDIA Corporation отримала дозвіл на відновлення продажів своєї надзвичайно популярної мікросхеми H20 в Китаї, хоча Пекін попередив місцевих розробників про недопустимість використання іноземних мікросхем.

Акції китайських виробників мікросхем стрімко зростають з минулого тижня, після того як великий розробник штучного інтелекту DeepSeek випустив оновлену модель, яку він назвав більш пристосованою для мікросхем вітчизняного виробництва.

Semiconductor Manufacturing International Corp, найбільший виробник мікросхем у Китаї, зріс на понад 6% на Гонконгській біржі, а Hua Hong Semiconductor Ltd піднявся до найвищого рівня за останні чотири роки, після чого різко скоротив зростання.

Cambricon Technologies Corp Ltd, великий китайський розробник чіпів штучного інтелекту, зріс на 8,3% до рекордного рівня на Шанхайській біржі.

Азіатські ринки в цілому також продемонстрували зростання на тлі зростаючої впевненості в тому, що ФРС знизить процентні ставки у вересні. Зниження ставок вигідно для ризикових азіатських ринків, оскільки сприяє притоку іноземного капіталу в активи з більш високою прибутковістю.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX зросли на 0,7% і 0,3% відповідно.

Південнокорейський KOSPI зріс на 1% завдяки зростанню в секторах технологій і мікросхем, а індекс Straits Times в Сінгапурі продемонстрував помірне зростання. Австралійський ASX 200 також відставав, зростаючи лише на 0,2%, але залишився близьким до недавніх рекордних максимумів.

Індійські акції також відставали від своїх азіатських аналогів, а індекс Nifty 50 піднявся на 0,3% під час ранкових торгів.

Увага була зосереджена на кінцевому терміні 27-28 серпня, коли набудуть чинності 50-відсоткові мита президента США Дональда Трампа проти Нью-Делі. Індійські ринки спочатку відреагували на погрозу Трампа зростанням після того, як уряд оприлюднив низку податкових реформ, спрямованих на підтримку місцевої економіки.

Однак мита Трампа становлять довгострокову економічну загрозу для Індії, особливо з огляду на бурхливий розвиток експортного ринку країни. 50-відсотковий збір Трампа в основному спрямований на те, щоб змусити Нью-Делі скоротити закупівлі російської нафти.