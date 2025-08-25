Фінансові новини
25.08.25
11:04
RSS
Долар намагається оговтатися від голубиних заяв Пауелла
07:34 25.08.2025 |
У понеділок долар США намагався піднятися з чотиритижневого мінімуму по відношенню до євро після того, як голубиний розворот голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла призвів до його падіння більш ніж на 1%.
На початку азіатської сесії долар подорожчав на 0,2% до 1,1699 долара за євро, але залишився недалеко від п'ятничного мінімуму в 1,174225 долара, рівня, якого не було з 28 липня.
Він піднявся на 0,1% до 1,3502 долара за фунт стерлінгів після падіння на 0,8% на попередній сесії. Він додав 0,4% до 147,46 ієни, відігравши частину п'ятничного падіння на 1%.
Чутливий до ризиків австралійський долар у понеділок ненадовго підскочив до тижневого максимуму в 0,6523 долара, а потім відкотився і торгувався з невеликим зниженням на рівні 0,6484 долара. На попередній сесії він зріс на 1,1%.
У п'ятницю в своїй промові на щорічному симпозіумі ФРС у Джексон-Холі Пауелл відкрив двері для зниження процентної ставки на вересневому засіданні центрального банку.
«Ризики зниження зайнятості зростають», - сказав він аудиторії міжнародних економістів і політиків. «І якщо ці ризики реалізуються, вони можуть зробити це швидко».
За даними LSEG, трейдери зараз оцінюють ймовірність зниження ставки на чверть процентного пункту на засіданні 17 вересня в 80%, а до кінця року - в 48 базисних пунктів.
На початку цього місяця трейдери активізували бети на зниження ставок у вересні після несподівано слабкого щомісячного звіту про зайнятість, але вища, ніж очікувалося, інфляція цін виробників і сильні результати опитування ділової активності змусили їх зменшити бети напередодні зустрічі в Джексон-Холі.
«Повідомлення голови ФРС Пауелла в Джексон-Холі зняло низьку планку ринку щодо м'якості політики після стабільного зниження цін на зниження ставок ФРС», - написали аналітики Goldman Sachs у повідомленні для клієнтів.
«Темпи і глибина зниження ставок будуть залежати від даних».
Серед ключових даних, що будуть опубліковані найближчим часом, - ключовий показник інфляції ФРС, дефлятор PCE, який буде опублікований у п'ятницю, та щомісячні дані про зайнятість за серпень, які будуть опубліковані в п'ятницю наступного тижня.
Останніми тижнями долар перебуває під додатковим тиском, оскільки нападки президента США Дональда Трампа на Пауелла та інших керівників ФРС викликали занепокоєння щодо незалежності центрального банку.
Минулого тижня новою мішенню Трампа стала губернатор ФРС Ліза Кук, і в п'ятницю він заявив, що звільнить її, якщо вона не піде у відставку через звинувачення щодо іпотечних кредитів, які вона має в Мічигані та Джорджії.
Трамп неодноразово критикував Пауелла, спочатку за те, що той не знизив ставки цього року, а останнім часом - за перевитрати коштів на реконструкцію будівлі Федерального резерву.
