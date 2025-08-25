Фінансові новини
Dow досяг рекордного рівня, позаяк Волл-стріт натхнена промовою Пауелла
07:22 25.08.2025
Основні індекси Волл-стріт завершили п'ятницю зростанням, а індекс Dow досяг рекордного рівня закриття, оскільки інвестори кинулися скуповувати акції після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, під час своєї промови на симпозіумі в Джексон-Хоул, натякнув на зниження процентної ставки в найближчому майбутньому.
Його коментарі проклали шлях до потенційного зниження ставок на засіданні ФРС у вересні, хоча Пауелл підкреслив важливість даних про зайнятість та інфляцію, які мають бути опубліковані до того часу.
«Пауелл зробив те, що центральні банкіри роблять найкраще в Джексон-Холі - він залишив двері відкритими», - сказав Найджел Грін, генеральний директор deVere Group. «Зниження у вересні заспокоїло б домогосподарства та підприємства, що центральний банк не спить за кермом. Затримка тільки підвищує ймовірність більш жорсткого приземлення».
Після коментарів Пауелла трейдери посилили бети на зниження ставки у вересні, і зараз ймовірність зниження становить майже 90%, проти приблизно 75% до виступу Пауелла.
Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 846,24 пункти, або 1,89%, до 45 631,74, перевищивши свій останній рекордний рівень закриття 4 грудня 2024 року. Індекс S&P 500 зріс на 96,74 пункти, або 1,52%, до 6466,91, а індекс Nasdaq Composite зріс на 396,22 пункти, або 1,88%, до 21 496,54.
Десять з 11 підсекторів S&P 500 торгувалися з підвищенням, причому найбільше зростання продемонстрував сектор споживчих товарів, який піднявся на 3,18%.
Індекс Philadelphia SE Semiconductor зріс на 2,7%, а більшість акцій мегакапіталізованих компаній також підскочили. Tesla очолила зростання з 6,2%.
Чутливий до процентних ставок індекс Russell 2000 зріс на 4,1%, досягнувши найвищого в цьому році рівня.
Зростання в п'ятницю дозволило S&P 500 перервати п'ятиденну серію падінь після того, як широкий розпродаж акцій технологічних гігантів тиснув на американські акції минулого тижня.
За тиждень S&P і Dow закінчили з приростом, тоді як Nasdaq впав на 0,6%, оскільки інвестори продавали цього тижня акції технологічних гігантів і переходили на менш дорогі акції.
Американські акції різко відскочили від квітневих мінімумів, коли ринки були вражені оголошеннями президента Дональда Трампа про введення мит. Останнім часом індекси знову піднялися до рекордних максимумів.
Низка стійких прибутків, оптимізм щодо торговельних угод і зростаючі шанси на зниження процентних ставок стали одними з головних факторів зростання, хоча деякі побоювання залишаються.
«Інвестори вітають коментарі Пауелла, ніби це початок серії зниження ставок. Але одне зниження не вплине на споживчі витрати. Більш важливим питанням є те, чи означає це справжній поворот у політиці ФРС, чи зростання мит змусить її різко загальмувати, перш ніж ця зміна навіть почнеться», - сказав Зак Стамбор, старший аналітик з роздрібної торгівлі та електронної комерції в Emarketer.
UBS Global Wealth Management вдруге за два місяці підвищив свій річний прогноз для індексу S&P 500, зробивши ставку на сильні корпоративні прибутки, послаблення торговельних напружень та очікування зниження процентних ставок.
Серед інших лідерів зростання Intel піднявся на 5,5%, оскільки очікувалося, що в п'ятницю Білий дім оголосить про придбання 10% акцій компанії. Coinbase також злетів на 6,5%, оскільки інвестори скуповували акції, пов'язані з криптовалютою, після виступу Пауелла.
Intuit впав приблизно на 5% після того, як виробник TurboTax прогнозував зростання доходів у першому кварталі нижче оцінок аналітиків через слабкі результати своєї маркетингової платформи Mailchimp.
Workday втратила 3% після того, як постачальник програмного забезпечення для управління персоналом опублікував прогноз на поточний квартал, який відповідає очікуванням.
На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 9,43 до 1. На NYSE було зафіксовано 590 нових максимумів і 42 нових мінімуми.
S&P 500 зафіксував 37 нових 52-тижневих максимумів і жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 166 нових максимумів і 47 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 17,93 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,08 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.
