Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро і фунта перед виступом Пауелла в Джексон-Хоулі

15:44 22.08.2025 |

Фінанси

 

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.

Трейдери чекають на виступ голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла на економічному симпозіумі в Джексон-Гоулі, запланований на 17:00 к. ч. у п'ятницю.

Трейдери чекатимуть від Пауелла сигналів про те, чи готовий американський ЦБ відновити зниження базової ставки у вересні, пише Trading Economics. Очікування ринку, пов'язані з можливістю зменшення ставки Федерезервом на засіданні 16-17 вересня, ослабли за останні дні. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження на 25 б.п. наразі оцінюється в 71,5% порівняно з 90% тижнем раніше, за даними FedWatch.

Курс євро до долара може опуститися до позначки в $1,15, якщо заяви Пауелла в Джексон-Хоулі ще більше скоротять очікування зменшення ставки ФРС у вересні, зазначає аналітик ING Кріс Тернер, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Пара євро/долар за даними на 14:45 к. ч. торгується на рівні $1,1603 порівняно з $1,1608 на закриття попередньої сесії.

Тиск на європейську валюту також чинить ослаблення надій на врегулювання російсько-українського конфлікту в найближчій перспективі, каже Тернер.

Керівники Європейського центрального банку (ЄЦБ) дедалі більше впевнені у відсутності необхідності зниження ключових ставок на вересневому засіданні, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела. Динаміка економічного зростання та інфляції в єврозоні здебільшого відповідають червневим прогнозам ЄЦБ, зазначають джерела. Регулятор очікує, що темпи зростання споживчих цін у регіоні сповільняться і знову повернуться до цільового показника у 2% у 2027 році.

Вересневі прогнози регулятора, ймовірно, підтвердять цей сценарій, кажуть джерела. Це, за їхніми словами, посилить аргументи тих керівників ЄЦБ, які вважають, що цикл зниження ставок завершено, і слід зберегти простір для маневру на випадок потенційних шоків у майбутньому.

Курс фунта до долара під час торгів становить $1,3412 проти $1,3414 напередодні.

Пара долар/єна торгується на рівні 148,68 єни проти 148,37 єни за підсумками попередньої сесії. Курс американської валюти до офшорного юаня збільшився до 7,1834 юаня порівняно з 7,1830 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес