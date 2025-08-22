Долар США стабільний до євро і фунта перед виступом Пауелла в Джексон-Хоулі

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.

Трейдери чекають на виступ голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла на економічному симпозіумі в Джексон-Гоулі, запланований на 17:00 к. ч. у п'ятницю.

Трейдери чекатимуть від Пауелла сигналів про те, чи готовий американський ЦБ відновити зниження базової ставки у вересні, пише Trading Economics. Очікування ринку, пов'язані з можливістю зменшення ставки Федерезервом на засіданні 16-17 вересня, ослабли за останні дні. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження на 25 б.п. наразі оцінюється в 71,5% порівняно з 90% тижнем раніше, за даними FedWatch.

Курс євро до долара може опуститися до позначки в $1,15, якщо заяви Пауелла в Джексон-Хоулі ще більше скоротять очікування зменшення ставки ФРС у вересні, зазначає аналітик ING Кріс Тернер, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Пара євро/долар за даними на 14:45 к. ч. торгується на рівні $1,1603 порівняно з $1,1608 на закриття попередньої сесії.

Тиск на європейську валюту також чинить ослаблення надій на врегулювання російсько-українського конфлікту в найближчій перспективі, каже Тернер.

Керівники Європейського центрального банку (ЄЦБ) дедалі більше впевнені у відсутності необхідності зниження ключових ставок на вересневому засіданні, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела. Динаміка економічного зростання та інфляції в єврозоні здебільшого відповідають червневим прогнозам ЄЦБ, зазначають джерела. Регулятор очікує, що темпи зростання споживчих цін у регіоні сповільняться і знову повернуться до цільового показника у 2% у 2027 році.

Вересневі прогнози регулятора, ймовірно, підтвердять цей сценарій, кажуть джерела. Це, за їхніми словами, посилить аргументи тих керівників ЄЦБ, які вважають, що цикл зниження ставок завершено, і слід зберегти простір для маневру на випадок потенційних шоків у майбутньому.

Курс фунта до долара під час торгів становить $1,3412 проти $1,3414 напередодні.

Пара долар/єна торгується на рівні 148,68 єни проти 148,37 єни за підсумками попередньої сесії. Курс американської валюти до офшорного юаня збільшився до 7,1834 юаня порівняно з 7,1830 юаня напередодні.