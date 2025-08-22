Європейські фондові індекси зростають у п'ятницю

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в п'ятницю.

Трейдери чекають на виступ голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, оцінюють статдані та опубліковану напередодні декларацію про торговельну угоду між Євросоюзом і США.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:32 EET піднявся на 0,23%, до 560,37 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,02%, німецький DAX - 0,13%, французький CAC 40 - 0,2%, італійський FTSE MIB - 0,48%, іспанський IBEX 35 - 0,45%.

США та Євросоюз у четвер опублікували спільну декларацію про торговельну угоду, яку уклали майже місяць тому. У рамках домовленостей ЄС зобов'язався інвестувати в США щонайменше $600 млрд, а також закупити в Штатах енергоресурси на суму $750 млрд до 2028 року. Документ обмежує розмір мит на ключові статті європейського експорту, включно з фармацевтичною продукцією, автомобілями та напівпровідниками, ставкою в 15%.

Як показали опубліковані в п'ятницю остаточні дані, ВВП Німеччини в другому кварталі скоротився на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, а не на 0,1%, як повідомлялося раніше. Падіння стало найзначнішим із другого кварталу 2024 року. У річному зіставленні економіка зросла на 0,2%, тоді як попередньо повідомлялося про збільшення на 0,4%.

Тим часом індекс споживчої довіри у Великій Британії в серпні несподівано зріс, становивши мінус 17 пунктів порівняно з мінус 19 пунктами місяцем раніше, повідомила NIQ GfK. Це максимальний рівень з початку поточного року. Аналітики очікували зниження до мінус 20 пунктів, за даними Trading Economics.

Індекс довіри французьких підприємців до економіки країни в серпні залишився на рівні попереднього місяця і становив 96 пунктів, що збіглося з очікуваннями експертів.

У п'ятницю увага ринків буде спрямована на щорічний економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, де виступить глава ФРС Джером Пауелл. Трейдери чекатимуть від нього сигналів про готовність американського ЦБ відновити зниження базової ставки у вересні.

Лідерами зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є данська фармкомпанія ALK-Abello (+5,7%), нідерландський виробник фарб і покриттів Akzo Nobel (+5%) і данський виробник медичного діагностичного обладнання Ambu (+4,6%).

Найбільше зниження у зведеному індексі демонструють котирування польських банків Bank Polska Kasa Opieki (на 9%), Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski (на 8,4%) і Santander Bank Polska (на 6,8%).

У Франкфурті папери Merck, Bayer і Zalando дорожчають на 1,3-1,5%. У Парижі лідирують STMicroelectronics, Teleperformance і ArcelorMittal, що нарощують капіталізацію на 1,8%, 1,6% і 1,3% відповідно.

На торгах у Лондоні котирування акцій Standard Chartered підвищуються на 3,8%, Airtel Africa - на 2,2%, Pershing Square Holdings - на 1,2%. Папери нафтогазових BP Plc і Shell дорожчають на 0,6% і 0,4% відповідно.