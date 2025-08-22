Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2645 грн/$1
12:38 22.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 22 серпня 2025 року.
|Показник
|21.08.2025
|22.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2718
|41.2645
|-0.01
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 22 серпня - 41,2185 грн.
