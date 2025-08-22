НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2645 грн/$1

Газета Wall Street Journal із посиланням на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. А здійснили на звичайній прогулянковій яхті та за відкритими картами морського дна.