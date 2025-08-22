ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.08.25
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 22 серпня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|18098.24
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|01.01.25
|1861468.52
|677605.69
|885624.05
|178072.04
|19845.00
|700.60
|78503.00
|21118.13
|03.02.25
|1853253.43
|677605.69
|878551.52
|178397.13
|19633.90
|412.87
|77397.93
|21254.37
|03.03.25
|1837646.06
|676621.59
|854108.66
|186171.67
|17982.83
|412.87
|82524.64
|19823.80
|01.04.25
|1834127.79
|676621.59
|857664.49
|173878.96
|18906.11
|424.15
|85535.27
|21097.27
|01.05.25
|1819670.35
|675021.59
|849304.82
|172492.65
|18252.22
|607.21
|85067.88
|18923.98
|02.06.25
|1850408.28
|672521.59
|852489.59
|190880.77
|19034.95
|607.21
|94962.78
|19911.38
|01.07.25
|1839709.01
|672521.59
|847436.88
|186126.11
|18948.61
|520.37
|94327.61
|19827.84
|22.07.25
|1868581.04
|672521.59
|870391.31
|187057.14
|19378.10
|520.37
|98844.70
|19867.82
|23.07.25
|1868489.60
|672521.59
|870270.64
|186999.11
|19463.47
|520.37
|98889.08
|19825.33
|24.07.25
|1866821.00
|672521.59
|877566.19
|183436.54
|18304.73
|473.20
|95134.59
|19384.16
|25.07.25
|1866920.03
|672521.59
|876215.21
|183632.29
|18552.51
|473.20
|96281.44
|19243.77
|28.07.25
|1866865.26
|672521.59
|875258.37
|183673.77
|18547.86
|473.20
|96819.91
|19570.56
|29.07.25
|1866726.32
|672521.59
|875014.99
|183490.26
|18556.45
|473.20
|97198.96
|19470.87
|30.07.25
|1866393.00
|672521.59
|873350.03
|184702.24
|18563.39
|473.20
|97386.45
|19396.09
|31.07.25
|1871042.38
|671021.59
|876761.07
|186355.67
|19068.42
|473.20
|97705.85
|19656.58
|01.08.25
|1862797.90
|671021.59
|879077.93
|181420.07
|18049.90
|473.20
|92817.71
|19937.49
|04.08.25
|1862853.14
|671021.59
|877889.37
|181301.06
|18144.21
|473.20
|94154.40
|19869.30
|05.08.25
|1863367.23
|671021.59
|877123.14
|181678.72
|18197.22
|473.20
|95021.26
|19852.09
|06.08.25
|1862949.88
|671021.59
|876267.02
|182019.19
|18210.40
|473.20
|95311.96
|19646.53
|07.08.25
|1862908.35
|671021.59
|875857.15
|181816.42
|18572.52
|473.20
|95607.97
|19559.48
|08.08.25
|1868336.38
|671021.59
|876572.62
|182755.19
|19268.68
|473.20
|98739.86
|19749.86
|11.08.25
|1868114.07
|671021.59
|876106.60
|182716.78
|19270.95
|473.20
|99079.45
|19445.48
|12.08.25
|1868266.66
|671021.59
|875799.64
|182857.80
|19317.53
|473.20
|99484.56
|19312.33
|13.08.25
|1868132.39
|671021.59
|875704.70
|182363.92
|19348.38
|473.20
|99668.27
|19552.33
|14.08.25
|1876674.55
|671021.59
|882000.08
|184038.57
|19482.31
|473.20
|100203.10
|19455.70
|15.08.25
|1876376.99
|671021.59
|881732.49
|183977.09
|19471.36
|473.20
|100339.34
|19361.92
|18.08.25
|1876011.97
|671021.59
|881179.42
|183880.58
|19485.27
|473.20
|100567.63
|19404.27
|19.08.25
|1875721.28
|671021.59
|881397.52
|183304.24
|19471.89
|473.20
|100660.35
|19392.49
|20.08.25
|1876063.20
|671021.59
|881266.46
|183412.60
|19551.71
|473.20
|100987.03
|19350.59
|21.08.25
|1877841.77
|671021.59
|882664.79
|183455.61
|19685.58
|473.20
|101218.65
|19322.35
|22.08.25
|1871943.14
|671021.59
|886158.67
|177049.44
|19760.23
|473.20
|98319.02
|19161.00
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 22 серпня - 41,2185 грн.