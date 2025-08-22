Ціни на золото падають у зв'язку зі зменшенням бетів на зниження процентної ставки в очікуванні виступу Пауелла

Ціни на золото в п'ятницю впали на азіатських біржах, залишаючись під тиском сильнішого долара, оскільки інвестори зменшили бети на подальше зниження процентної ставки в США перед довгоочікуваним виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Ціни на інші метали також знизилися, оскільки долар зміцнився в очікуванні виступу Пауелла. Долар також готується до значного тижневого зростання.

О 06:54 EET спотове золото подешевшало на 0,3% до 3328,37 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото подешевшали на 0,3% до 3371,15 доларів за унцію.

Однак втрати золота були обмежені завдяки попиту на безпечні активи, який залишався актуальним на тлі все більших ознак того, що мирний договір між Росією та Україною не буде укладено найближчим часом, незважаючи на зусилля США з переговорів.

Ціни на золото торгувалися з пониженням на 0,2-0,5% цього тижня і готувалися до другого тижня поспіль збитків.

Це сталося головним чином через те, що трейдери знизили очікування щодо зниження процентних ставок ФРС у вересні. Протокол засідання центрального банку наприкінці липня, опублікований у середу, також показав, що більшість політиків підтримують збереження ставок у найближчому майбутньому.

Ф'ючерси на федеральні фонди показали, що ринки оцінюють ймовірність зниження ставок ФРС на 25 базисних пунктів у вересні на 73,1%, що значно нижче за 92,2%, які спостерігалися минулого тижня, згідно з CME Fedwatch Tool.

Високі ставки, що зберігаються протягом тривалого часу, чинять довгостроковий тиск на золото та інші активи, що не приносять доходу, оскільки вони збільшують альтернативні витрати на інвестування в зазначені активи порівняно з борговими зобов'язаннями, зокрема казначейськими облігаціями.

Зараз увага зосереджена на виступі голови ФРС Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул пізніше в п'ятницю, де він надасть більше підказів щодо подальшого курсу процентних ставок.

Інвестори чекатимуть, чи згадає Пауелл останні дані, які свідчать про незначне зниження інфляції та охолодження ринку праці.

Голова ФРС назвав невизначеність щодо впливу торгових мит президента Дональда Трампа на інфляцію найбільшим фактором невизначеності для ФРС у питанні зниження ставок.

Ця думка змусила трейдерів зменшити бети на зниження ставок у вересні, що, в свою чергу, сприяло зміцненню долара і зниженню цін на метали. Цього тижня долар мав намір зрости приблизно на 0,9%.

Спотова ціна на платину впала на 0,7% до 1347,85 доларів за унцію, а спотова ціна на срібло впала на 0,2% до 38,0735 доларів за унцію. Обидва метали мали намір продемонструвати помірне зростання за тиждень.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до 9 724,10 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь на COMEX впали на 0,3% до 0,2% до 4,4420 доларів за фунт.