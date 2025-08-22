Азіатські акції обережно зростають напередодні виступу Пауелла; Японія демонструє неоднозначну динаміку на тлі стійкого індексу споживчих цін

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, хоча приріст був незначним, оскільки інвестори очікують на додаткові сигнали щодо процентних ставок у США від майбутнього виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Японські акції показали неоднозначні результати, оскільки дані про споживчу інфляцію за липень продемонстрували, що зростання цін залишається значно вищим за річний цільовий показник Банку Японії, що може змусити банк підвищити процентні ставки.

Регіональні ринки отримали помірні сигнали від негативної сесії на Волл-стріт, оскільки акції технологічних компаній продовжували падати, а неоднозначні результати Walmart також мали негативний вплив.

Ф'ючерси на S&P 500 дещо зросли на азіатських торгах, а основна увага була прикута до сьогоднішнього виступу Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул. Його виступ відбувається на тлі зростаючих сумнівів щодо того, чи знизить ФРС процентні ставки у вересні, особливо після того, як протокол липневого засідання центрального банку мав явно «яструбиний» характер.

Японський індекс Nikkei 225 рухався в вузькому діапазоні, а більш широкий індекс TOPIX додав 0,4%.

За даними, опублікованими в п'ятницю, інфляція за індексом споживчих цін в Японії в липні сповільнилася. Однак базова інфляція сповільнилася дещо менше, ніж очікувалося, а базова інфляція також залишилася значно вище річного цільового показника Банку Японії в 2%.

Стійка інфляція чинить додатковий тиск на Банк Японії з метою підвищення процентних ставок, і аналітики прогнозують щонайменше одне підвищення ставок до кінця 2025 року. Такий сценарій є несприятливим для японських акцій.

Цього тижня індекс Nikkei знизився на 1,7%, а індекс TOPIX втратив 0,2%. Обидва індекси постраждали від фіксації прибутку після досягнення рекордних максимумів минулого тижня.

Акції азіатських компаній в цілому зросли в п'ятницю, і більшість регіонів продемонстрували середні тижневі результати після різких втрат на початку тижня.

Однак китайські ринки випередили своїх конкурентів на тлі очікувань додаткових стимулів з боку Пекіна. Нетехнологічні сектори, які становлять більшу частину материкових ринків, також виграли від покупок, оскільки інвестори масово відмовлялися від технологій.

Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite в п'ятницю виросли на 0,7% і 0,3% відповідно і торгувалися з підвищенням від 2% до 3% цього тижня.

Індекс CSI300 досяг 10-місячного максимуму, а SSEC - 9-річного піку.

Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,4%, але за тиждень торгувався з невеликим зниженням на тлі слабкості акцій технологічних компаній і неоднозначних результатів за другий квартал.

Наступного тижня очікується оприлюднення низки важливих фінансових результатів компаній Гонконгу, зокрема Ping An Insurance, Meituan, China Life Insurance Co Ltd, PetroChina Co Ltd та Alibaba Group.

Електронний гігант буде під пильною увагою, щоб отримати більше інформації про споживчі витрати в Китаї, а також про його розвиток у сфері штучного інтелекту.

За межами Гонконгу інвестори також стежитимуть за фінансовими результатами Nvidia Group, які, ймовірно, стануть орієнтиром для постраждалого технологічного сектору.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,2%, але був готовий до помірного тижневого зростання після того, як вперше в історії перевищив рівень 9000 пунктів.

Південнокорейський KOSPI зріс на 0,9%, продовживши відновлення після недавніх втрат. Однак індекс має втратити майже 2% цього тижня через тривале падіння акцій технологічних компаній.

Індійський індекс Nifty 50 в п'ятницю впав на 0,5%, але за тиждень зріс на 1,5%. Сильні дані індійського PMI та обіцянки уряду щодо реформ допомогли інвесторам забути про побоювання щодо підвищення торгових тарифів США на імпорт індійської нафти з Росії.

Сінгапурський індекс Straits Times зріс на 0,2% і за тиждень зріс на 0,3%.