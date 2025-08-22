Валюти поводяться обережно напередодні виступу Пауелла

У п'ятницю долар США залишався стабільним, готуючись до сильного тижневого зростання, оскільки інвестори очікують на довгоочікуваний виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який може визначити короткострокову динаміку процентних ставок.

Несподівано слабкий звіт про зайнятість за липень у поєднанні з істотним переглядом у бік зниження показників найму в травні та червні підкріпив надії на швидке зниження вартості запозичень, а трейдери навіть врахували в цінах значне зниження ставок на наступному засіданні у вересні.

Однак з того часу обережні коментарі інших політиків та економічні дані, що вказують на інфляційні ризики, пом'якшили ці очікування. Проте, як показує інструмент CME FedWatch, трейдери враховують 75% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні, що нижче за 92% тижнем раніше.

У четвер представники Федеральної резервної системи продемонстрували стримане ставлення до ідеї зниження ставки наступного місяця, підготувавши грунт для виступу Пауелла на щорічній конференції в Джексон-Хоул, штат Вайомінг, яка розпочалася в четвер.

«Пауелл навряд чи заздалегідь погодиться на зниження ставки у вересні», - сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo. «Федеральний резерв має подвійний мандат, але зараз інфляція є більшим ризиком, ніж ринок праці.

Оскільки до вересня ще мають бути опубліковані дані про інфляцію та зайнятість, Пауелл має всі підстави залишатися терплячим і зберігати можливість вибору», - сказав Чанана.

Це може зробити долар вразливим після стабільного, але не надто вражаючого зростання протягом минулого тижня. Останній курс євро становив 1,1613 долара, що демонструє падіння на 0,8% за тиждень, тоді як курс фунта стерлінгів залишився стабільним на рівні 1,3416 долара, що майже на 1% нижче, ніж тиждень тому.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно шести конкурентів, становив 98,61, що означає зростання на 0,7% за тиждень, перервавши двотижневу серію падінь.

За словами Джозефа Капурсо, голови відділу міжнародної та стійкої економіки в Commonwealth Bank of Australia, ринкові ціни на зниження ставки у вересні ставлять високу планку для Пауелла, щоб «перевершити» ринок.

«Ми очікуємо більшого зростання долара, якщо Пауелл кине виклик поточним високим ринковим цінам на зниження на 25 базисних пунктів у вересні. Іншими словами, долар стикається з асиметричними ризиками з більшим потенціалом зростання, ніж падіння», - сказав Капурсо.

Єна коштувала 148,45 за долар на початку торгів після того, як базова інфляція в Японії сповільнилася в липні другий місяць поспіль, але залишилася вище цільового рівня центрального банку в 2%, підтримуючи очікування підвищення ставки в наступному місяці.

Єна на шляху до тижневого падіння на понад 0,8%, що є найбільшим зниженням за тиждень з середини липня.

«Ми очікуємо, що Банк Японії підвищить свою облікову ставку в жовтні», - сказав Мін Джу Кан, старший економіст ING. «Базова інфляція, ймовірно, залишиться вище 3% протягом тривалого періоду... Це підтримає політику нормалізації Банку Японії».

Австралійський долар майже не змінився і склав 0,6425 долара, що означає падіння на 1,2% за тиждень, а новозеландський долар трохи знизився до 0,58145 долара, що означає падіння на 1,8% за тиждень, яке є найбільшим за останні чотири місяці.