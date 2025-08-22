Індекси Волл-стріт закрилися на мінусі, інвестори готуються до виступу Пауелла

Основні індекси Волл-стріт впали в четвер, оскільки інвестори побоювалися потенційно жорстких коментарів голови Федеральної резервної системи, які можуть спровокувати волатильність, а квартальні результати великого рітейлера Walmart погіршили настрої.

Усі очі прикуті до Симпозіуму з економічної політики в Джексон-Хоул, де голова ФРС Джером Пауелл виступить у п'ятницю о 10:00 за східним часом. Трейдери уважно стежитимуть за його промовою, щоб знайти будь-які підкази щодо зниження процентних ставок у США у вересні після нещодавнього ослаблення ринку праці.

«Ми все ще маємо приблизно 80% ймовірності, що ФРС знизить процентні ставки, але зараз це ставиться під сумнів. Тож, у певному сенсі, це враховується в прогнозах інвесторів», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research. «Інвестори кажуть: „Знаєте що? Давайте зараз зафіксуємо прибуток».

За даними LSEG, трейдери знизили бети на зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів у вересні до 79% з 99,9% минулого тижня.

Невеликі обсяги торгів у серпні, ймовірно, посилять будь-які рухи ринку після коментарів Пауелла.

Обсяг торгів на американських біржах у четвер становив 12,28 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,08 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.

«Нервозність щодо того, що відбудеться в Джексон-Холі, безумовно, трохи тисне на схильність до ризику з огляду на виступ голови ФРС Джерома Пауелла», - сказав Адам Тернквіст, головний технічний стратег LPL Financial. «Якщо події будуть більш жорсткими, ніж очікується, може відбутися значний розпродаж».

Кілька політиків, серед яких президент ФРБ Клівленда Бет Хамак, президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік і президент ФРБ Канзас-Сіті Джеффрі Шмід, висловилися обережно і визнали необхідність залишатися залежними від даних.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 152,81 пункту, або 0,34%, до 44 785,50, S&P 500 втратив 25,61 пункту, або 0,40%, до 6370,17, а Nasdaq Composite втратив 72,54 пункту, або 0,34%, до 21 100,31.

Приватний звіт вказав на прискорення ділової активності в серпні, що відображає складну ситуацію для центрального банку США, який наступного місяця буде обговорювати питання процентних ставок. Інший звіт також показав, що продажі існуючих будинків у США в липні несподівано зросли.

Після опублікування цих звітів дохідність американських казначейських облігацій зросла, що також чинило тиск на акції.

Дев'ять з 11 секторів S&P 500 продемонстрували зниження, на чолі з сектором споживчих товарів першої необхідності, який впав на 1,18% після того, як Walmart підвищив прогноз продажів і прибутку за фінансовий рік завдяки високому попиту з боку покупців усіх рівнів доходу, але не досягав квартальних прогнозів прибутку і вказав на підвищення витрат через мита.

Акції роздрібного продавця впали на 4,5%. Цього тижня в центрі уваги були звіти роздрібних продавців, зокрема Target і Home Depot, оскільки інвестори оцінювали вплив американських мит на споживчі витрати.

«У споживчій сфері спостерігається дещо неоднозначна картина, а в економіці панує невизначеність - чи то на ринку праці, чи то в цінах (що зростають) через перенесення мит», - сказав Кріс Закареллі, головний інвестиційний директор Northlight Asset Management.

Розпродаж акцій технологічних компаній на початку цього тижня, здавалося, дещо втратив оберти, але Nvidia, Meta, Amazon.com і Advanced Micro Devices залишалися слабкими.

Розпродаж свідчить про побоювання інвесторів, що акції технологічних компаній, які з квітня різко зросли, є переоціненими, а зростаюче втручання Вашингтона в цей сектор також викликає занепокоєння.

Серед інших факторів, що вплинули на ринок, акції Coty впали на 21,4% після того, як виробник косметичних товарів прогнозував зниження продажів у поточному кварталі через слабкі витрати в США.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,6 до 1. На NYSE було зафіксовано 124 нових максимуми та 46 нових мінімуми.

S&P 500 зафіксував шість нових 52-тижневих максимумів і жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 63 нових максимуми та 101 новий мінімум.

