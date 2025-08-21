Долар США стабільний до євро і фунта, зміцнюється проти єни

Курс долара США стабільний до євро і фунта стерлінгів, зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.

У центрі уваги ринків - економічний симпозіум у Джексон-Хоулі, який щорічно організовує Федеральний резервний банк Канзас-Сіті. У заході, який розпочинається в четвер, традиційно беруть участь глави провідних світових ЦБ. Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл виступить на ньому в п'ятницю.

Трейдери чекають від Пауелла натяків на те, чи готовий американський ЦБ відновити зниження базової ставки у вересні. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення на 25 базисних пунктів на засіданні 16-17 вересня оцінюється ринком у 79,2%, за даними FedWatch.

Згідно з протоколом липневого засідання ФРС, більшість керівників ЦБ зійшлися на думці, що ризик прискорення інфляції в США переважує ризик ослаблення ринку праці.

У протоколі зазначається, що "майже всі" учасники засідання вважають за доцільне зберегти ставку на колишньому рівні. Це дає змогу припустити, що рішення підтримали решта 16 членів керівництва Федрезерву, присутніх на засіданні, окрім двох членів ради керівників - Крістофера Воллера і Мішель Боуман, які виступали за зниження ставки.

У середу президент США Дональд Трамп закликав до відставки члена ради керуючих ФРС Лізи Кук на тлі звинувачень у шахрайстві з іпотекою, висунутих проти неї головою Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) США Біллом Пулте.

Тим часом Кук заявила, що не має наміру "піддаватися тиску і залишати свій пост". За її словами, вона "дізналася зі ЗМІ" про допис Пулте в соцмережі X, що стосується іпотечних заявок, поданих 2021 року, за рік до її приходу у ФРС.

"Я не маю наміру піддаватися тиску і йти зі своєї посади через якісь питання, порушені у твіті, - ідеться в її заяві. - Я планую серйозно поставитися до будь-яких запитань щодо моєї фінансової історії як членкині ради керівників ФРС, тому збираю точну інформацію, щоб відповісти на будь-які обґрунтовані запитання і надати факти".

Відставка Кук відкрила б ще одну вакансію в керівництві ФРС, на яку Трамп міг би призначити свого кандидата, зазначають експерти.