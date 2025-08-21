Фінансові новини
21.08.25
14:04
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Європейські ринки акцій знижуються, виняток становить Італія
13:47 21.08.2025 |
Європейські фондові індекси переважно знижуються на торгах у четвер, виняток становить італійський індикатор.
Трейдери оцінюють статдані та корпоративні новини, а також очікують старту заходу в Джексон-Хоулі, в якому традиційно беруть участь глави провідних світових ЦБ.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:15 EET опустився на 0,2%, до 557,99 пункту.
Британський FTSE 100 втратив 0,05%, німецький DAX - 0,07%, французький CAC 40 - 0,46%, іспанський IBEX 35 - 0,37%, італійський FTSE MIB додав 0,16%.
Індекси менеджерів із закупівель (PMI), опубліковані в четвер, засвідчили зростання ділової активності в єврозоні в серпні. Попереднє значення зведеного PMI, що розраховується HCOB і S&P Global, збільшилося до максимальних з травня 2024 року 51,1 пункту порівняно з 50,9 пункту в липні.
Промисловий PMI в єврозоні піднявся до 50,5 пункту з 49,8 пункту місяцем раніше. Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про зростання активності в секторі. Промисловий PMI перевищив цю позначку вперше з квітня 2022 року.
Індикатор сфери послуг у єврозоні в серпні опустився до 50,7 пункту з 51 пункту в липні, але, як і раніше, залишається вище 50 пунктів.
У Німеччині зведений і промисловий PMI зросли в серпні, тоді як індекс сфери послуг знизився. У Франції всі три індикатори підвищилися, але залишилися нижче 50 пунктів.
Лідером падіння у зведеному європейському індексі в четвер є акції німецької компанії сфери розваг CTS Eventim AG, що подешевшали на 18,6% через слабку звітність компанії.
У Франкфурті помітне зниження демонструють папери Beiersdorf (-2,2%), Symrise (-1,3%), Deutsche Post (-1,3%), у Парижі - LVMH (-1,7%), Pernod Ricard (-1,7%), Kering (-1,6%), у Мілані - Davide Campari-Milano (-1,2%), Stellantis (-0,8%), Moncler (-0,8%), Ferrari (-0,7%).
Капіталізація британського ритейлера Marks & Spencer опустилася на 0,1%. Компанія оголосила, що інвестує 340 млн фунтів стерлінгів ($457 млн) у будівництво автоматизованого розподільчого центру в Англії.
Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції нідерландського страховика Aegon (+6,7%). Компанія повідомила, що почала розглядати можливість перенесення реєстрації та штаб-квартири в США. Крім того, Aegon збільшила планований обсяг зворотного викупу акцій на друге півріччя на 200 млн євро, до 400 млн євро, а також підвищила квартальні дивіденди на 19%, до 0,19 євро на акцію.
Помітно дорожчають також папери промислових компаній, орієнтованих на оборонний сектор, котирування яких знижувалися раніше цього тижня на очікуваннях просування переговорів щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.
Акції німецьких Rheinmetall, Renk Group і Hensoldt додають у ціні 3,1%, 3% і 2,9%, італійської Leonardo - 3,5%, британської Rolls-Royce Holdings і французької Thales - по 0,8%.
Ринкова вартість норвезької нафтогазової компанії Aker BP збільшилася на 3,1%. Компанія повідомила, що розвідувальні роботи в норвезькій частині Північного моря призвели до одного з найбільших за останнє десятиліття відкриттів родовищ нафти на континентальному шельфі.
