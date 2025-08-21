Фінансові новини
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2718 грн/$1
12:36 21.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 21 серпня 2025 року.
|Показник
|20.08.2025
|21.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4027
|41.2718
|-0.13
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 21 серпня - 41,3782 грн.
