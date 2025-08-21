Фінансові новини
- |
- 21.08.25
- |
- 14:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк запускає в обіг нові 20-гривневі купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»
Національний банк з 21 серпня вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень, на яких буде розміщене гасло «Слава Україні! Героям слава!».
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Гасло буде розміщене у правій верхній частині на зворотному боці банкнот.
Відповідно, усі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот залишаються такими, як і були раніше.
Модифікованими банкнотами номіналом 20 гривень Національний банк з 21 серпня 2025 року підкріплюватиме банки та СІТ-компанії для подальшої їхньої видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового обігу банкнот.
Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.
Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та є обов'язковими до приймання за їхньою номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, додали в банку.
Національний банк до 33-ї річниці незалежності України у 2024 році випустив нові гривні з гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Оновлені банкноти вводили в обіг поступово. Спершу вийшли банкноти номіналами 500 та 1000 гривень, далі в обіг запустили купюри номіналом 50 гривень, тепер запускають банкноти номіналом 20 гривень, далі - 100 та 200 гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський
|Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки
|Західні союзники розглядають чотири варіанти гарантій безпеки для України
|Politico: США хочуть відігравати мінімальну роль у гарантіях безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Європейські ринки акцій знижуються, виняток становить Італія
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2718 грн/$1
|Нацбанк запускає в обіг нові 20-гривневі купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.08.25
|Золото залишається стабільним, оскільки інвестори очікують на коментарі ФРС у Джексон-Холі
|Акції в Азії зростають на тлі стабілізації технологічного сектору. Австралія досягла рекордного рівня завдяки позитивному індексу PMI
|Долар коливається, оскільки інвестори розмірковують над незалежністю ФРС напередодні виступу Пауелла
Бізнес
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна