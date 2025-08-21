Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк запускає в обіг нові 20-гривневі купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»

12:31 21.08.2025 |

Фінанси, Україна

Нацбанк запускає в обіг нові 20-гривневі купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»

 

Національний банк з 21 серпня вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень, на яких буде розміщене гасло «Слава Україні! Героям слава!».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Гасло буде розміщене у правій верхній частині на зворотному боці банкнот.

Відповідно, усі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот залишаються такими, як і були раніше.

Модифікованими банкнотами номіналом 20 гривень Національний банк з 21 серпня 2025 року підкріплюватиме банки та СІТ-компанії для подальшої їхньої видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового обігу банкнот.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.

Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та є обов'язковими до приймання за їхньою номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, додали в банку.

Національний банк до 33-ї річниці незалежності України у 2024 році випустив нові гривні з гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Оновлені банкноти вводили в обіг поступово. Спершу вийшли банкноти номіналами 500 та 1000 гривень, далі в обіг запустили купюри номіналом 50 гривень, тепер запускають банкноти номіналом 20 гривень, далі - 100 та 200 гривень.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,07 0,17 41,2350  0,09 0,21
EUR 48,0400  0,13 0,27 48,0800  0,12 0,25

