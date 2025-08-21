Нацбанк запускає в обіг нові 20-гривневі купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»

Національний банк з 21 серпня вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень, на яких буде розміщене гасло «Слава Україні! Героям слава!».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Гасло буде розміщене у правій верхній частині на зворотному боці банкнот.

Відповідно, усі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот залишаються такими, як і були раніше.

Модифікованими банкнотами номіналом 20 гривень Національний банк з 21 серпня 2025 року підкріплюватиме банки та СІТ-компанії для подальшої їхньої видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового обігу банкнот.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.

Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та є обов'язковими до приймання за їхньою номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, додали в банку.

Національний банк до 33-ї річниці незалежності України у 2024 році випустив нові гривні з гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Оновлені банкноти вводили в обіг поступово. Спершу вийшли банкноти номіналами 500 та 1000 гривень, далі в обіг запустили купюри номіналом 50 гривень, тепер запускають банкноти номіналом 20 гривень, далі - 100 та 200 гривень.