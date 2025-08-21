Золото залишається стабільним, оскільки інвестори очікують на коментарі ФРС у Джексон-Холі

У четвер золото майже не змінилося, оскільки інвестори очікують на сигнали щодо перспектив політики Федеральної резервної системи напередодні щорічного економічного симпозіуму в Джексон-Холі, штат Вайомінг, який розпочнеться пізніше цього дня.

О 05:58 EET спотове золото подешевшало на 0,2% до 3339,97 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні також втратили 0,2% до 3382,40 доларів.

Очікується, що голова ФРС Джером Пауелл виступить з програмною промовою в п'ятницю на симпозіумі, який відбудеться з 21 по 23 серпня, а інвестори уважно стежитимуть за тим, чи підтримає він заходи щодо зміцнення ринку праці або зосередиться на ризиках інфляції.

«Ми не вважаємо, що ціни на золото значно зростуть, і вважаємо, що вони зараз консолідуються. Навіть якщо процентні ставки будуть трохи знижені, ми можемо побачити невелике зростання цін на золото, і... можливий рівень 3400 доларів. Якщо ні, то ціни можуть продовжити консолідацію або, можливо, трохи знизитися, наблизившись до 3300 доларів», - сказав Брайан Лан, керуючий директор GoldSilver Central, Сінгапур.

Минулого місяця двоє представників ФРС - заступник голови з нагляду Мішель Боуман і губернатор Крістофер Уоллер - проголосували за зниження ставки на чверть процентного пункту, щоб вирішити проблему слабкості ринку праці, але їхня позиція не отримала широкої підтримки.

Федеральна резервна система США (ФРС) утримує ставки на незмінному рівні з грудня, а FedWatch Tool від CME прогнозує 85% ймовірність зниження ставки на чверть процентного пункту у вересні.

Золото зазвичай демонструє хороші результати в умовах низьких процентних ставок і в періоди підвищеної невизначеності.

Президент США Дональд Трамп закликав губернатора ФРС Лізу Кук піти у відставку через нібито проблеми, пов'язані з її іпотечними кредитами в Мічигані та Джорджії, посилюючи свої зусилля з метою отримання впливу на центральний банк.

У той же час Росія заявила, що спроби вирішити питання безпеки щодо України без участі Москви є «дорогою в нікуди».

Спотова ціна срібла знизилася на 0,1% до 37,85 долара за унцію, платина подешевшала на 0,4% до 1334,58 долара, а паладій втратив 0,5% до 1108,84 долара.