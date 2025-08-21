Акції в Азії зростають на тлі стабілізації технологічного сектору. Австралія досягла рекордного рівня завдяки позитивному індексу PMI

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, оскільки акції технологічних компаній стабілізувалися після недавнього падіння, а австралійські ринки досягли рекордних максимумів завдяки позитивним даним про ділову активність за серпень.

Китайські акції також зросли, досягнувши багаторічних максимумів на тлі зростаючого оптимізму щодо економічного відновлення та стимулювання. Японські ринки відставали, оскільки дані показали стійке, хоча і зменшуване скорочення у виробничому секторі.

Регіональні ринки не зреагували на посередні нічні сигнали з Волл-стріт, оскільки тривале падіння акцій технологічних компаній тиснуло на американські індекси. Ринки також були налякані дещо жорсткими сигналами з протоколу липневого засідання Федеральної резервної системи, в якому було підтверджено вичікувальну позицію банку щодо зниження процентних ставок.

Ф'ючерси на S&P 500 залишалися стабільними на азіатських торгах, а основна увага зараз прикута до виступу голови ФРС Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул цього тижня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,9% і 0,7% відповідно. Індекс CSI 300 досяг найвищого рівня з жовтня 2025 року, а SSEC повернувся до найвищого рівня за останні дев'ять років.

У серпні китайські ринки були в підйомі на тлі зростаючих очікувань, що Пекін надасть додаткову економічну підтримку, особливо з огляду на те, що економічні показники за липень були невтішними.

Південнокорейський індекс KOSPI підскочив на 1%, різко відновившись після трьох днів стрімких втрат, оскільки місцеві технологічні акції, схоже, досягли дна.

У середу індекс KOSPI досяг найнижчого рівня за півтора місяця, оскільки місцеві технологічні акції повторили падіння своїх глобальних аналогів, яке було викликане зростаючими сумнівами щодо прибутковості штучного інтелекту.

Австралійський індекс ASX 200 був одним з найкращих в Азії в четвер, піднявшись на 1% і вперше в історії перевищивши позначку в 9000 пунктів.

Австралійські ринки отримали поштовх завдяки інвесторам, які відмовилися від технологій на користь більш чутливих до економічних змін секторів, таких як фінанси та сировина, які є двома найбільшими секторами в ASX.

Позитивні дані індексу менеджерів із закупівель також сприяли зростанню місцевих акцій. У серпні австралійські сектори виробництва та послуг зростали швидшими темпами, ніж у попередньому місяці.

Акції логістичної компанії Brambles досягли рекордного рівня після того, як вона зафіксувала високий річний прибуток і оголосила про викуп акцій на суму 400 мільйонів доларів.

Індекс Hang Seng у Гонконзі залишився без змін, оскільки збитки інтернет-гіганта Baidu Inc значною мірою компенсували прибутки в інших секторах.

Baidu впала на 3% після оприлюднення невтішних результатів за другий квартал, оскільки прибутки від інвестицій у штучний інтелект лише частково компенсували стійке падіння основного рекламного бізнесу.

Окрім Baidu, ще кілька великих китайських компаній, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, мають опублікувати свої фінансові результати найближчими днями. China Resources Power Holding і Li Ning Co Ltd опублікують свої звіти пізніше в четвер, а China Petroleum & Chemical Corp, також відома як Sinopec, опублікує свій звіт у п'ятницю.

Серед більш широких азіатських ринків японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали приблизно на 0,5% кожен, продовживши падіння з рекордних максимумів, досягнутих на початку тижня.

Дані PMI показали, що у серпні виробничий сектор Японії знову скоротився, хоча і меншими темпами, ніж очікувалося. Зростання сектора послуг сповільнилося.

Індійський індекс Nifty 50 зріс на 0,3%, залишившись вище 25 000 пунктів після того, як у середу вперше за понад місяць відновив цей рівень. Індійські акції, принаймні на даний момент, здається, не зважають на побоювання щодо підвищення торгових тарифів США, оскільки уряд оголосив про низку реформ, спрямованих на підтримку економіки.

Дані PMI показали, що у серпні сектори виробництва та послуг Індії зросли більше, ніж очікувалося, підкресливши стійкість економіки, яка бореться зі збільшенням торгових мит США та потенційними перебоями в постачанні нафти.

Індекс Straits Times Сінгапуру залишився без змін.